星副總理籲美中管控分歧：沒人希望看到新冷戰

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美國與中國競爭加劇之際，黃循財在演講中指出，台灣海峽已經成為區域最危險的衝突熱點。
根據新加坡通訊及新聞部提供講稿，黃循財表示，儘管美、中、台等相關各方都說政策沒有改變，但他們其實都在相互反應，局勢並非是靜態的，一方的舉動將導致另一方採取行動反制。
他認為，結果就是情況越來越危險，「雖然各方都不希望發生直接衝突，但意外或誤判的風險增加不少」。台海情勢及美中對立態勢未來如何發展將取決於美中兩強的行動。
黃循財呼籲美中雙方管控分歧、找出共同點，也重申東協不希望被迫選邊站，而是希望加強與美、中雙方的聯繫。他直言，「任何遏制中國崛起或限制美國在區域存在的企圖，都不會有多少人接受，沒人希望看到新冷戰」。
他說，東協加強與主要國家互動，並樂見所有支持東協中立（ASEAN centrality）的安全協定。
另外，黃循財也在演講中針對「去風險化」提出新加坡的看法並表示，「去風險化」按照目前規模進行下去，很難不影響到更廣泛的經濟互動。如果「去風險化」過頭，全球經濟恐將更為「分裂」和「脫鉤」。
七大工業國集團（G7）日前在日本廣島舉行峰會。峰會公報指出，「我們的政策做法並非要傷害中國，也不尋求阻礙中國經濟發展」。
公報寫明，G7不尋求「脫鉤」，但同時，「我們認知到，經濟韌性需要去風險化及多元化」。
此外，黃循財也在問答環節提到，與其用「民主對專制」來劃分對立陣營，更重要的是儘管有分歧，各國仍找到共存與合作的方式。（編輯：張芷瑄）1120525