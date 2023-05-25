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崑山科大6度獲高教深耕計畫補助 累計補助總額蟬聯私立科大第一

▲崑山科大6度獲高教深耕計畫補助 累計補助經費總額蟬聯私立科大第一（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大6度獲高教深耕計畫補助 累計補助經費總額蟬聯私立科大第一（圖／崑山科大提供）

記者張振興/台南報導

教育部為發展大學多元特色，培育新世代優質人才，自推動高等教育深耕計畫以來，崑山科技大學秉持績優辦學精神，連續6年通過評選核定，共獲得近11.5億的高額補助，每位學生平均經費受益度該校蟬聯全國私立科大第一。

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▲崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大成立全國唯一國際咖啡認證中心（圖／崑山科大提供）
身為技職教育領航者，崑山科大積極爭取各界資源，在連續6年獲教育部高教深耕計畫補助下，挹注給學生的資源從未減少，打造業界標準的類產線基地作為學生的實習場域，包括「車用零組件生產自動化類產線基地」、「織物染整及印花類產線基地」、「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」，及「機聯網、感知系統、機器人工程師iPAS實作考場建置暨人才培育計畫」，加上自行成立的「國際咖啡認證中心」、「時尚藝廊」與「吳寶春烘焙學院」等，共計15間。

▲崑山科大成立時尚藝廊開幕提供學生表演舞台（圖／崑山科大提供）
▲崑山科大成立時尚藝廊開幕提供學生表演舞台（圖／崑山科大提供）
除了來自教育部的官方補助，崑山科大鏈結企業、挹注產業界資源的能量不容小覷，與超過2700家廠商建立產學夥伴關係，包括和台灣愛普生科技股份有限公司攜手成立首間「Epson機械手臂南部訓練中心」；與「上銀科技」共同掛牌啟用全台唯一「機器手臂維修訓練中心」；與群創光電建置「群創光電先進封裝COG實驗室」訓練業界人才。與公信電子、雍御企業簽署合作攜手建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，另攜手合擎、智乘、信通、浩瀚、創奕、星博等業界，以及工研院、資策會資安所等法人成立「大南方電動車產業人才培訓聯盟」，更與南部地區高中職學校聯合成立「南區智慧製造教學攜手聯盟，達成智慧製造教育向下紮根，爲南部業界培育所需人才。


崑山科大校長李天祥表示，該校積極政府機關補助、承接產學研究計畫、辦理推廣教育、對外募款等，近年來均維持佔總收入近5成。該校在USR「大學社會責任」的表現上，崑山科大USR實踐計畫「既培力也使力－以人才培育為底蘊創生新官田」、「永康工業區及鄰近區域暨國際化綠色需求和永續發展」兩項計畫案榮獲2022年第三屆《遠見》USR大學社會責任在地共融組首獎及生態共好組楷模獎的殊榮，成績為全國最佳，證明師生

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