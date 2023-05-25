Nvidia財報佳！帶動AI概念股狂飆 外媒看好打破單日市值跳漲紀錄
輝達（Nvidia Corporation）公佈今年第一季財報，表現優於市場預期，而由於AI概念火紅，Nvidia的第二季財測更是驚人，預估Q2營收可以達到110億美元，遠高於華爾街分析師之前平均預估的71.8億美元，這也讓外媒看好，Nvidia在美國股市還能繼續飆漲，甚至可望打破美國上市公司單日市值彈升額度最高紀錄。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，晶片大廠Nvidia公佈第一季營收為71.9億美元，優於市場預期，且淨利為20.4億美元，較去年同期增長26%。首季表現亮眼，已經帶動股價上漲，而由於市場對AI充滿熱情，執行長黃仁勳在會議上直言接到了「令人難以置信」的爆量訂單，Nvidia第二季的營收預計能達到110億美元，不僅比華爾街分析師預估的高出50％以上，也有望創下Nvidia史上最佳的單一季度表現。
外媒頻頻以「掉下巴」、「驚人」等字眼來形容，Nvidia不僅帶動AI概念股強勢上漲，更在週三美股收盤後股價狂飆，《彭博》看好Nvidia在美國股市週四開盤時，股價能繼續上攻，單日市值有望跳增2190億美元，打破過去蘋果（Apple）創下的單日市值上升1909億美元的紀錄。
有專家表示，人們一直對AI抱有熱情與期望，而隨著Nvidia的財報亮眼以及第二季財測遠超預期，有如提供了「證據」，讓市場相信AI熱是真實存在且合理的。另外也有專家認為，Nvidia的強勢表現將成為未來的新常態，或僅此一次的偶發現象，還要再觀察。
有趣的是，黃仁勳日前接受英媒《金融時報》採訪時表示，美國政府對中國祭出的管制令，讓Nvidia有如「雙手被綁在背後」，認為中美之間的貿易戰對科技業者傷害很大，呼籲美國立法者「深思熟慮」。黃仁勳還說，理論上「我們可以在台灣以外的地方製造晶片，這是可能的」，但是「中國市場無法被取代，這是不可能的」，黃仁勳認為中國與美國科技業緊密相連，既是產品零組件的上游提供來源，又是終端產品的消費市場，地位難以替代。