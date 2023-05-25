3、4月發票中獎了！7-11開出「2張千萬大獎」 門市、明細一次看
財政部開出最新一期2023年3、4月統一發票中獎號碼，7-11超商共開出8位百萬大獎得主，包含2張千萬特別獎、3張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎，千萬大獎開在7-11信義鄉門市買62元的統一麵包、飲品；另一張開在雲林縣崙背鄉的崙中門市，購買114元的鮮食、飲品。
記者鍾怡婷/綜合報導
除了千萬特別獎得主之外，還有3位獲得2百萬特獎，一人在高雄市燕巢區的7-11華輝門市購買39元的甜甜圈；一人在新竹市東區的7-11關圓門市購買110元的CITY CAFE、飲品；一人在桃園市桃園區的7-11千藝門市購買49元的鮮食。
3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在台中市梧棲區的7-11港埠門市購買364元的CITY CAFE、零食、飲品；一人在台中市南屯區的7-11精站門市購買45元的零食；一人在桃園市中壢區的7-11耀康門市購買137元的CITY CAFE、鮮食、御飯糰。
3、4月開出的發票獎號，獎金1000萬元的特別獎中獎號碼為「20783987」；而獎金200萬的特獎中獎號碼則為「04135859」；另外三組頭獎的中獎號碼分別為「94899145」、「71143793」、「41055355」。
其中頭獎號碼若8碼全中，可獲得20萬元獎金；末7碼全中，將有4萬元獎金；末6碼全中，將有1萬元獎金；中末5碼，有4000元獎金；中末4碼，有1000元獎金；中末3碼，則有200元獎金。