「0÷0」會是多少？iPhone 兩個字解答！ 加碼LINE隱藏版計算機
在數學中，0除以任何數都是無效算式，使用傳統計算機計算0÷0，多數的計算機得出的答案會是0。這個我們習以為常的答案就有人發現了一項「冷知識」，當你在iPhone計算機內輸入「0÷0」出現的不是數字，而是兩個中文字「錯誤」，頗有趣的小知識。既然提到計算機，就加碼兩則iPhone 和LINE上計算機的實用小功能介紹。
記者周淑萍/綜合報導
「0÷0」傳統計算機大多會出現0的答案，任何數除以 0 都是未定義的，在數學中，除數不能為0，使用iPhone內建的計算機來計算「0÷0」，給出來的答案則是「錯誤」兩個字，非常明確的告知是錯誤的計算公式。同時也拿Google Pixel手機來測試，同樣輸入「0÷0」直接跳出紅字並顯示「除數不得為零」，更佳精準解釋錯誤的原因。
既然都提到計算機，就順便複習一下兩個實用的小功能。在iPhone計算機按完數字後，結算的答案如果想要直接分享到群組或是貼到其他信件內，其實不需要靠腦力默念數字，只要在計算機上的數字處長按就會出現「拷貝」選項，接著就能直接貼到其他地方了。
再來一個超實用小功能，LINE電腦版其實有隱藏版的計算功能，在對話框內輸入完算式後，只需要再輸入「＝」就會立即出現答案，而且答案會用粗體來區別，相當方便，但只限「電腦版」。