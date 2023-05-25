謝欣穎辣裝跑趴！被alexanderwang閃到 范少勳洩金牛女兒萌樣
設計師王大仁的品牌alexanderwang，於微風南山重磅回歸開幕！邀來謝欣穎、范少勳穿上品牌DNA水鑽裝束「放閃」跑趴。辣裝現身的謝欣穎，透露冷靜的自己才逛一下就被水鑽包閃到；范少勳則透露當爸爸後「買東西變得很務實」，洩露金牛女兒長得比較慢，還「常忘記自己有吃飽」萌樣。
記者蕭涵云/台北報導
alexanderwang於2019年進駐台北信義區，成為當時全球首間全新Logo專賣店；今年再以最新店裝設計回歸開幕。全新的店裝設計一改過去黑色主調，採用高度反光的鏡面鋼管作為壁面，營造漣漪狀未來感空間，打造全鏡面店裝的前衛空間設計，有如進入閃亮的萬花筒，「在每一處都找到不同的自己」。
穿著羔羊皮小可愛搭配西裝外套的謝欣穎，稱讚腳上的水鑽真絲褲自在休閒感與正式兼具。坦言平時不太注意水鑽的她，透露才冷靜逛一下店就已經被水鑽包閃到。
范少勳則不認為水鑽難駕馭，直說「跟心態有關係」，應該穿去哪都可以。介紹身上點狀的水鑽點綴很可以，搭配褲子若隱若現的Logo紋，也不會很誇張。新手爸爸的他相中一款異材質結合的包款設計，認為不同場合都能實搭，自嘲「當爸爸後選物變得很務實」。
但說到平時是否負責揹爸爸包？范少勳卻說全家出門，他比較「喜歡揹寶寶」。透露女兒跟謝欣穎同為金牛座，要跟她討教金牛女子的眉角；洩露金牛女兒長得比較慢，而且「常忘記自己有吃飽」，萌樣讓范少勳直說之後想帶女兒跟大家相處。
alexanderwang品牌DNA的水鑽，自然是2023春季設計重點，全系列無論是尼龍、牛仔款式，都透過細閃的水鑽及亮片，點綴出波光粼粼的水淨感，為單品增添細閃層次。尤其透過設計師王大仁擅長的俐落剪裁，讓服飾成為身上流動般的閃耀曲線，搶眼又有個性。
不只多款春季系列單品只在微風南山限定販售；也從Resort 23延伸設計，以往奢華棉質平紋針織面料製成的垂墜連衣裙，改以府綢材質設計並與疊穿單品及泳裝混搭。更有貫穿春季系列的府綢泳裝全新設計，更可搭配垂褶雞尾酒禮服和垂褶緊身連衣褲，展現閃耀穿搭風格。