彭于晏曖昧《往事》！與大28歲影后張艾嘉傳曖昧

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張艾嘉在《熱帶往事》中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽，她除了找警方協助更到處貼海報尋人，沒想到殺人嫌犯彭于晏竟因此開始接近她。片中的梁媽雖然已步入中年，但是仍充滿了女性魅力、風韻猶存，張艾嘉詮飾起來優雅自然又細膩，幾個細微的小動作和眼神更讓角色活靈活現，也突顯出角色的孤單和無助，張艾嘉說：「梁媽和我很不一樣，她很孤獨，但她內心還有一股燥熱的心態，我很少接觸到這樣的角色。」
張艾嘉在電影中和彭于晏有多場對手戲，彭于晏扮演的冷氣工人以修冷氣之便進到她家，雖然兩人保持距離的互動演出，卻帶著一絲曖昧的浪漫氛圍，也讓劇情更加峰迴路轉。彭于晏回憶說：「能和張姐這樣殿堂級的影后一起演出，她會讓我的工作變得非常輕鬆。」
張艾嘉也曾透露自己很喜歡和彭于晏合作：「我一向不喜歡太漂亮的男生，但我很喜歡和彭于晏演戲，覺得我們很有默契。」她表示梁媽和冷氣工人之間互動的劇情其實並不曖昧，但觀眾看畫面時還是感受到一種曖昧感：「我們年紀差很多，可是《熱帶往事》的造型和導演導戲的方式，會讓觀眾產生很多曖昩的想法。」她更笑說：「好可惜就是沒有演到親熱的戲。」彭于晏也因這部電影和張艾嘉建立了好交情，甚至和她的兒子都成了好朋友。《熱帶往事》將於6月2日上映。