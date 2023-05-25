MLB／史上最強俊男美女！世界的大谷翔平跟樂天女孩林襄終於合照

彭于晏曖昧《往事》！與大28歲影后張艾嘉傳曖昧

▲彭于晏在《熱帶往事》片中與金馬影后張艾嘉有曖昧氛圍。（圖／華映）
▲彭于晏在《熱帶往事》片中與金馬影后張艾嘉有曖昧氛圍。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

犯罪懸疑電影《熱帶往事》由甯浩擔任監製、温仕培執導，集結男神彭于晏、金馬影后張艾嘉及中國大陸實力派演員王硯輝合演。張艾嘉在片中扮老公突然失蹤的家庭主婦，也成殺人嫌犯彭于晏接近的目標，兩人保持距離的互動，看來帶著一分曖昧悸動，69歲張艾嘉透露和41歲彭于晏演出很有默契，更笑說：「可惜沒有演親熱戲！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《熱帶往事》彭于晏（左）與張艾嘉有多場對手戲。（圖／華映）
▲《熱帶往事》彭于晏（左）與張艾嘉有多場對手戲。（圖／華映）
張艾嘉去年以《燈火闌珊》奪下金馬獎影后寶座，也接拍中國大陸新生代導演温仕培執導作品《熱帶往事》，她看了劇本後讚美內容有趣：「有點曖昩、有點奇怪、有點好奇，所以我覺得特別有趣。」導演温仕培表示，和編劇在寫劇本創作時，代入想像的人物就是張艾嘉，所以得知張艾嘉同意演出時讓他驚呼：「這真是太夢幻的演員組合了！」

▲《熱帶往事》由彭于晏（左）、張艾嘉主演。（圖／華映娛樂提供）
▲《熱帶往事》由彭于晏（左）、張艾嘉主演。（圖／華映）
張艾嘉在《熱帶往事》中扮演一位老公突然離奇失蹤的家庭主婦梁媽，她除了找警方協助更到處貼海報尋人，沒想到殺人嫌犯彭于晏竟因此開始接近她。片中的梁媽雖然已步入中年，但是仍充滿了女性魅力、風韻猶存，張艾嘉詮飾起來優雅自然又細膩，幾個細微的小動作和眼神更讓角色活靈活現，也突顯出角色的孤單和無助，張艾嘉說：「梁媽和我很不一樣，她很孤獨，但她內心還有一股燥熱的心態，我很少接觸到這樣的角色。」

▲《熱帶往事》張艾嘉演出老公突然失蹤的家庭主婦。（圖／華映）
▲《熱帶往事》張艾嘉演出老公突然失蹤的家庭主婦。（圖／華映）
張艾嘉在電影中和彭于晏有多場對手戲，彭于晏扮演的冷氣工人以修冷氣之便進到她家，雖然兩人保持距離的互動演出，卻帶著一絲曖昧的浪漫氛圍，也讓劇情更加峰迴路轉。彭于晏回憶說：「能和張姐這樣殿堂級的影后一起演出，她會讓我的工作變得非常輕鬆。」

▲▼彭于晏詮釋冷氣修理工，一改平日陽光開朗的面貌。（圖／華映娛樂提供）
▲《熱帶往事》彭于晏詮釋冷氣修理工，一改平日陽光開朗的面貌。（圖／華映）
張艾嘉也曾透露自己很喜歡和彭于晏合作：「我一向不喜歡太漂亮的男生，但我很喜歡和彭于晏演戲，覺得我們很有默契。」她表示梁媽和冷氣工人之間互動的劇情其實並不曖昧，但觀眾看畫面時還是感受到一種曖昧感：「我們年紀差很多，可是《熱帶往事》的造型和導演導戲的方式，會讓觀眾產生很多曖昩的想法。」她更笑說：「好可惜就是沒有演到親熱的戲。」彭于晏也因這部電影和張艾嘉建立了好交情，甚至和她的兒子都成了好朋友。《熱帶往事》將於6月2日上映。

梁朝偉、劉嘉玲、彭于晏日本夢幻合體　驚見天王嫂也在內

超大咖男神遛狗被拍！1舉動獲讚「好鄰居」　帥照曝光網友全歪樓

彭于晏暴瘦16公斤！陽光形象全無「差點判若兩人」　原因曝光

張艾嘉、任達華時隔41年再合作！《燈火闌珊》扮恩愛夫妻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀