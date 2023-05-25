超商發票爽中千萬！「中獎門市」全公開：僅花84元變富翁
全家超商本期3、4月統一發票，開出2組千萬特別獎，幸運門市為全家高樹農會店、鹿野瑞豐店，其中有消費者僅花費84元就幸運中大獎；2百萬特獎於「全家」土城虎躍店購買蔥花麵包、綿柔鮮奶土司，僅花費54元就將百萬領回家，且土城虎躍店上期曾開出頭獎20萬，已經連續兩期中大獎；頭獎20萬元則分別在中和德穗店、龍京店、龜山幸美店、嘉義日新店開出。
記者鍾怡婷/綜合報導
另外，「全家」共開出6組雲端發票專屬百萬元獎，分別位於三重環南店、新莊福樂店、板橋北站店、蘆洲中原店、關廟旺萊店、新豐新庄店；其中有消費者花費48元購買茶葉蛋及茶飲即獲得100萬大獎，相當幸運，逛超商一不小心變成富翁！
7-11超商共開出2位千萬大獎得主，一開張在7-11信義鄉門市花62元買統一麵包、飲品；另一張開在雲林縣崙背鄉的崙中門市，購買114元的鮮食、飲品。除了千萬特別獎得主之外，還有3位獲得2百萬特獎，開在高雄市燕巢區的7-11華輝門市、新竹市東區的關圓門市、桃園市桃園區的千藝門市。雲端發票專屬獎百萬得主，在台中市梧棲區港埠門市、桃園市中壢區耀康門市。
萊爾富屏東縣的恆春大光店開出特別獎1千萬元1組，幸運兒僅花了46元購買1瓶豆漿和2顆茶葉蛋。特獎2百萬開在台南市南園店，僅花20元買麵包就成百萬得主。