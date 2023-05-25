瑪娃颱風最快下週一發海警！長出「愛心眼」威力超強 降雨熱區曝
瑪娃颱風今（25）日早上8時重返「強颱」等級，甚至一度出現罕見的「愛心眼」，中央氣象局表示，早上到下午階段瑪娃颱風持續增強，預計週六和下週日（5月27日至5月28日）達到強度最巔峰，抵達巴士海峽附近後開始減弱，並在在下週一至下週三（5月29日至5月31日）之間北轉，且最靠近台灣，由於瑪娃暴風圈不小，氣象局認為發布「海上警報」機率大，且最快下週一就會發布，陸上警報機率較小。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，從現在到週末，瑪娃颱風的發展條件都還算好，強度持續拉抬，不過往西邊移動到菲律賓附近時，受到海溫驟降的影響，瑪娃颱風又會開始減弱，直到下週二、下週三北轉最靠近台灣時，強度預估是「中颱上限」，且有蠻高的機率發布海上警報，最快下週一北轉時條件滿足就會發出，北部、東半部和恆春半島都是降雨的熱區範圍。
黃恩鴻提及，目前瑪娃颱風「北轉的關鍵時間點」就是下週一，主要看「太平洋高壓」和「北方低壓槽線」的強弱而定，太平洋高壓一定會退，颱風一定會北轉，但北方低壓槽線若南下力道較強，太平洋高壓會更往東邊移動，颱風也就會往東北轉更多，對台灣影響較小，反之則對台灣影響較大。
至於今早瑪娃颱風重新轉回強颱時出現「愛心眼」的情況，黃恩鴻解釋，只是巧合出現的狀況，不過愛心眼看似俏皮，但瑪娃颱風的威力不容小覷，請民眾持續留意最新颱風動態。此外，明日台灣東半部及金門有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，氣溫部分，各地早晚低溫約攝氏23至25度，白天高溫西半部攝氏31至33度，東部攝氏28至29度。