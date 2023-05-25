德桑蒂斯推特宣布參選頻當機！馬斯克也尷尬 「發射失敗」成標籤
▲美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），在推特上宣布參選消息，並與推特老闆馬斯克（Elon Musk）直播展開對談，但卻頻頻發生技術問題，場面尷尬。（合成圖／翻攝自美聯社／達志影像）
記者倪浩軒/綜合報導
2023-05-25 18:15:41
美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），24日正式宣布投入2024年美國總統大選，德桑蒂斯特意選在推特（Twitter）上宣布參選消息，並與推特老闆馬斯克（Elon Musk）直播展開對談。不過兩人的線上活動頻頻遇到技術問題，當機不斷，「發射失敗（Failure to Launch）」成為推特熱門標籤，不僅是諷刺德桑蒂斯參選第一步出師不利，也一語雙關提起馬斯克的SpaceX發射星艦失敗，火箭墜毀爆炸的往事。《CNN》分析認為，德桑蒂斯宣布參選的起手式慘遭滑鐵盧，面臨必須迅速反彈的壓力。
綜合外媒報導，德桑蒂斯決定透過推特宣布參選，並與馬斯克進行對談，事先經過大肆宣傳，想要營造出氣勢，結果卻出師不利，頻頻發生故障的技術問題，最終比起德桑蒂斯與馬斯克說了什麼，大家印象最深的就是「發射失敗」，外界不斷把這場災難般的直播活動，與SpaceX星艦在空中旋轉墜落爆炸起火的畫面重疊在一起。 川普陣營抓準機會頻頻出言譏笑，輕鬆殺球得分，《衛報》表示德桑蒂斯過去塑造自己在佛州高效治理的個人形象，但在宣布參選的直播活動上卻問題百出，讓人很難相信德桑蒂斯所聲稱的注重細節。《衛報》指出，就連混亂代名詞的川普，在使用推特時都非常順暢，而德桑蒂斯在活動最後還稱讚推特是「很棒的平台」，讓人擔心他是否有能力管理一個國家。 ▲「發射失敗」成為德桑蒂斯參選給外界留下最深印象的標籤，圖為SpaceX發射星艦失敗，在空中墜毀的資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
《BBC》報導指出，由於問題不斷，德桑蒂斯與馬斯克的線上對話，最終僅有30萬聽眾參與。與之對比，上個月《BBC》在推特直播專訪馬斯克時，線上聽眾人數達到300萬。《BBC》提到，馬斯克接手推特之後，解僱了數千位員工，馬斯克以成功降低推特的經營成本自豪，但他可能解僱了太多負責網站運營和技術故障排除的工程師。
《CNN》報導直言德桑蒂斯的參選起手式「失敗」，不僅是技術問題的干擾，與馬斯克對談的安排，讓場子感覺更像是馬斯克的粉絲聚會，而不是德桑蒂斯個人政治生涯至今最重要時刻的舞台。
《CNN》強調，想要擊敗川普，德桑蒂斯必須拿出完美表現，絕對不是目前他所表現出來的樣子。不過足堪安慰的是，就像SpaceX發射火箭失敗後，外界仍對於馬斯克的勇於嘗試給予好評，並相信星艦最終能順利登月。德桑蒂斯現在只能希望，他的參選活動也能展現出類似的軌跡，成功登陸白宮。