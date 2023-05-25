出席侯友宜演講「期末成績加5分」？淡江大學：有提議、未採用
新北市淡江大學大眾傳播學系明天將舉行40週年系慶，舉辦「跨域與永續：人才培育論壇」，邀請2024總統大選候選人、新北市長侯友宜出席致詞，但傳出為增加學生參與率，祭出出席可加期末成績5分，引發熱議。淡江大學今（25）日回應，文學院籌備會議討論時，確實有人提議以加分方式鼓勵學生參與，但最後並未獲得文學院長及授課教師支持，因此未採用加分方式。
記者李琦瑋／新北報導
有學生向媒體爆料指出，淡江大學文學院長交代轄下5個系所的系主任，以口頭或私訊的方式通知學生，只要參加論壇活動，期末分數可以直接加5分，未出席者就不能加分，質疑學校為了拍馬屁、動員學生參與侯友宜演講。
該名學生認為，雖然學校在口頭上未強制師生參加，但沒到場的學生就不能加分，會造成成績評比不公平，校方以加分動員捧場，將學生當作學校做公關的「樁腳」，恐違反教育機關必須保持校園中立的規範。
淡江大學表示，為建立在校同學的認同感，文學院籌備會議討論時，有提到該如何鼓勵學生參與系慶論壇，有人建議以加分方式來鼓勵學生參與，也有提出其他各種方式鼓勵學生參與活動，但最後加分方式並未獲得文學院長及授課教師的支持，因此沒有採用加5分的方案，而是以向心力及認同感來鼓勵學生參加。