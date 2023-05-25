昔生技股王康友-KY吸金201億　前董座黃文烈泰國落網

Nvidia成半導體業新霸主！謝金河曝「台積電受益」：Intel更難了

▲全球陷入Open Ai的狂潮，讓黃仁勳領軍的輝達（Nvidia Corporation）第一季營收71.9億元，股價也大飆漲。（圖／貿協提供）
▲全球陷入Open Ai的狂潮，讓黃仁勳領軍的輝達（Nvidia Corporation）第一季營收71.9億元，股價也大飆漲。（圖／貿協提供）

記者潘毅/綜合報導

全球陷入Open Ai的狂潮，讓黃仁勳領軍的輝達（Nvidia Corporation）第一季營收71.9億元，財報優於各界預期，而接下來Q2預估營收更達110億美元，因此Nvidia在美股飆漲。對此，財信傳媒董事長謝金河也認為如此現況會讓「台積電受益」，對手Intel則難受了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Intel執行長Pat Gellsinger來台受訪時表示，將擘劃三大策略，奪回全球科技制霸權。不過謝金河則認為「一向喜歡說大話是Gelsinger的性格，要超車台積電，恐怕沒有想像中那麼容易。」

▲英特爾CEO季辛格表示，希望在未來6至9個月內，能開始在英特爾的工廠生產車用晶片。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英特爾CEO季辛格（Pat Gelsinger）來台受訪時表示，將擘劃三大策略，奪回全球科技制霸權。（圖／美聯社／達志影像）
謝金河隨後解釋，先不談技術能量，從市值背後代表的競爭力來看，以前Intel市值至少是台積電的一到兩倍大，現在只剩下台積電的四分之一，除非台積電被突發事件擊倒，否則看不出Intel可以快速超車台積電的門道。

到目前為止，台積電市值4674.59億美元，現在Adr盤後大漲7.09%，股價上漲至97.22美元，市值5045.7億美元。Intel股價在29美元上下，市值1209億美元，只有TSMC的四分之一，這也讓謝金河認為「雙方差距愈拉愈遠，Gelsinger只剩下心戰喊話。」

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者顏真真攝）
▲財信傳媒集團董事長謝金河認為Nvidia將帶動AI產業鏈，台積電是最直接受益者。（圖／記者顏真真攝）
先不談台積電，對手 AMD 十年前市值只有英特爾十分之一，現在蘇姿丰領軍下，AMD 跟上 NVIDIA 腳步，不斷向前奔，市值 1,743.5 億美元，至少贏英特爾 500 億美元。今天 AMD 盤後大漲 10.43 美元，領先差距又拉大。

謝金河更發現，這兩天中國蓄意制裁美光，美光股價一度下跌 5%，現在盤後又回到 69.02 美元創新高。美光的中國市場占比降到 2% 左右，制裁只是中國對美國表態，影響不大，「倒是 Open AI 力量愈來愈大，今天 NVIDIA 盤後大漲 26%，股價到 386.25 美元，市值高達 9,540.34 億美元，黃仁勳領軍的 NVIDIA 才是全球半導體產業真正霸主，Pat Gelsinger 想當霸主只是空話。」

最後謝金河也認為，Nvidia噴出大漲威力驚人，也勢將帶動AI產業鏈，台積電是最直接受益者，台灣的IC設計業者創意，世芯都沾光，還有AI伺服器，緯穎，廣達，技嘉，連伺服器機殻業者也受惠。

Nvidia財報佳！帶動AI概念股狂飆　外媒看好打破單日市值跳漲紀錄

台積電大漲快復活了？媽心急「賠錢想賣掉」　專家問1句解救她

Netflix抓寄生帳號會成功？這國成「實際先例」：100萬用戶消失了

Netflix抓寄生帳號了！各大串流平台有這樣嗎？　現行制度一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀