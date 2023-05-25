Nvidia成半導體業新霸主！謝金河曝「台積電受益」：Intel更難了

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謝金河隨後解釋，先不談技術能量，從市值背後代表的競爭力來看，以前Intel市值至少是台積電的一到兩倍大，現在只剩下台積電的四分之一，除非台積電被突發事件擊倒，否則看不出Intel可以快速超車台積電的門道。
到目前為止，台積電市值4674.59億美元，現在Adr盤後大漲7.09%，股價上漲至97.22美元，市值5045.7億美元。Intel股價在29美元上下，市值1209億美元，只有TSMC的四分之一，這也讓謝金河認為「雙方差距愈拉愈遠，Gelsinger只剩下心戰喊話。」
先不談台積電，對手 AMD 十年前市值只有英特爾十分之一，現在蘇姿丰領軍下，AMD 跟上 NVIDIA 腳步，不斷向前奔，市值 1,743.5 億美元，至少贏英特爾 500 億美元。今天 AMD 盤後大漲 10.43 美元，領先差距又拉大。
謝金河更發現，這兩天中國蓄意制裁美光，美光股價一度下跌 5%，現在盤後又回到 69.02 美元創新高。美光的中國市場占比降到 2% 左右，制裁只是中國對美國表態，影響不大，「倒是 Open AI 力量愈來愈大，今天 NVIDIA 盤後大漲 26%，股價到 386.25 美元，市值高達 9,540.34 億美元，黃仁勳領軍的 NVIDIA 才是全球半導體產業真正霸主，Pat Gelsinger 想當霸主只是空話。」
最後謝金河也認為，Nvidia噴出大漲威力驚人，也勢將帶動AI產業鏈，台積電是最直接受益者，台灣的IC設計業者創意，世芯都沾光，還有AI伺服器，緯穎，廣達，技嘉，連伺服器機殻業者也受惠。