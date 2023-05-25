秒贏便當店！賣場明開賣「60元烤嫩雞便當」 還能APP直接訂
家樂福推出60元鯖魚便當、炸豬排幸福餐盒，截至目前已熱銷破42萬個，明（26）日更全新推出「香烤嫩雞胸便當」，持續維持超高CP值60元，除了香烤雞胸肉外還有機南瓜、高麗菜、紅蘿蔔炒蛋，全台家樂福67家門市開賣，每週供貨超過4萬5千份，且上班族沒時間到店搶購別擔心，兩時段可在家速配APP下訂，輕鬆送達直接開動！
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福明（26）日全台67家量販分店，正式開賣「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，採用農委會提供的金豐盛國產雞胸肉，並搭配家樂福嚴選的屏東里港有機栗子南瓜和高山脆鮮高麗菜，還有使用動物福利認證非籠飼雞蛋製作的紅蘿蔔炒蛋，每份只要60元超平價，每週提供超過4萬5千份。
且這次「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」、以及「49元安心呷銅板價餐盒」也一起加入家樂福「家速配APP」服務，每日兩時段，午餐11:00至13:00以及晚餐17:00至19:00開放下單，若是忙得沒時間到店搶購，只要一指下單輕鬆送達，數量則是以每店店內現貨售完為止。
此外，超級熱銷的「台灣烤鯖魚平價幸福餐盒」，也將於15分店擴大開賣，包括北部的桂林店、內湖店、淡新店、經國店、新店店、中原店、內壢店以及中南部的文心店、彰化店、安平店、鼎山店、愛河店、鳳山店，每周至少提供2000個餐盒。