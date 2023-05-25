聯發科攜手元太強化晶片開發　提供電子書閱讀器晶片解決方案

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聯發科則擁有陣容堅強的平板晶片產品線其在電子書的相關應用上，更搭載高效能的 CPU處理器且整合Wi-Fi，使用先進製程打造出超高效能晶片，能支援元太旗下多項黑白及彩色電子紙顯示技術，包括E Ink Carta™, E Ink Kaleido™ 及E Ink Gallery™，為客戶帶來超薄、輕便、電力持久的電子書閱讀器產品。目前聯發科正採用其平板系統晶片（SoC）結合元太科技的硬體TCON，雙方共同推展教育市場電子書平板方案。
聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科在平板晶片平台位居市場領先地位，打造多款全球熱銷的行動裝置，加速推動產業進入下一個創新時代。十分榮幸與元太共同聯手，為電子紙產業打造更加符合用戶和市場需求的產品。未來聯發科將持續與元太展開更加深入的合作，攜手成為市場的旗艦領航者。
聯發科技不僅專注於消費性電子產品市場，同時也深耕電子書閱讀領域多年，致力於創造更多綠色低碳多元化的生活應用，將其特性與功能推展到極致。數年間的不斷耕耘累積，目前全球市場滲透率已超過五成，以創新及差異化屢屢創造市場成功的實證。
聯發科技目前運用於電子書閱讀器的系統晶片為MT8113，採用12奈米製程，內建雙核心2.0GHz CPU處理器，能大幅提升使用者的翻頁閱讀體驗；同時支援LPDDR4記憶體及內建Wi-Fi 5及藍牙，不僅可以降低整機系統的功耗，再加上聯發科技創新的功耗管理技術，可以讓MT8113在待機模式下可維持長達超過10周的優異表現。
元太進一步說明，比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。