管中閔、柯志恩副手配相繼破局？侯友宜：持續請益、匯集更多意見

韓國新任駐台代表李殷鎬拜會南市府 黃偉哲盼開啟台韓交流新面貌

▲新任駐台北韓國代表李殷鎬(中)率辦事處官員一行3人於今(25)拜會台南市政府，市長黃偉哲親自迎接（圖／台南市政府提供）
▲新任駐台北韓國代表李殷鎬(中)率辦事處官員一行3人於今(25)拜會台南市政府，市長黃偉哲親自迎接（圖／台南市政府提供）

記者林怡孜/台南報導

新任韓國駐台北代表李殷鎬率辦事處官員一行3人於今(25)日蒞臨台南市政府拜會，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩迎接訪團，雙方就台南與韓國間的未來交流進行規劃討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲祝賀李殷鎬代表就任新職，並表示在他擔任立法委員時期曾赴韓國出差，且他就任台南市長後，台南的耶誕跨年系列活動多次邀請韓國藝人來台表演，相當受到市民朋友的喜愛。他期待李殷鎬代表上任後增加台南與韓國的互動，多方開啟兩地交流，不論是觀光旅遊或文化合作等等，台南皆非常歡迎來自韓國的朋友。


黃偉哲並表示，台南即將在2024年迎來一系列台南400的活動，尤其明年初的台灣燈會將是重頭戲之一，他除了邀請韓國一同參加這場盛會外，也邀請李代表任內多來台南走走，體驗古都府城的百年風華。


韓國駐台代表李殷鎬表示，這是他上任以後首次造訪台灣南部，此行除了品嘗經典的擔仔麵，也走訪安平古堡等古蹟，徹底感受到台南作為歷史首都的魅力。李殷鎬並說他是產業背景出身，就任目標乃是加深台韓間經貿科技交流，而台南以半導體聞名，他非常期待能拓展台南與韓國的科技合作。


李殷鎬於今(2023)年2月抵任，為前韓國戰略物資管理院長，乃是韓國政府首次派任產業貿易體系人員出任駐台代表。李代表擁有韓國首爾大學機械工學的學、碩士學位以及美國喬治亞理工學院機械工學博士學位，他在產、商等領域經歷豐富，並曾派駐越南及阿拉伯聯合大公國等國。

59歲席曼寧賣光3間房產「錢夠活40年」　不婚習佛：男人是麻煩

秒贏便當店！賣場明開賣「60元烤嫩雞便當」　還能APP直接訂

台南國際綠色產業展5/24-26展出 另有30天線上展

命中『住』定台南 旅宿業自我行銷影片徵選活動正式開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀