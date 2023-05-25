深化台美合作關係！海洋委員會辦台灣海洋治理研討會

行政院海洋委員會於今(25)日上午，在高雄市高雄科技大學楠梓校區致遠樓多功能會議廳，舉辦2023台灣海洋治理國際研討會，有來自10餘國，40餘位專家學者與會，海委會主任委員管碧玲向國際發聲，呼籲APEC海洋及漁業工作小組各經濟體作伙合作打拼，一起進行海廢區域治理，並向海洋廢棄物宣戰。
記者黃守作／高雄報導
這項由海洋委員會與國家發展委員會、美國在台協會高雄分處共同主辦的2023台灣海洋治理國際研討會，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，美國在台協會高雄分處處長黃東偉、立法委員許智傑、高雄科技大學副校長李家紘、海委會副主委洪文玲、行政院南部聯合服務中心副執行長許乃文，以及來自美國、英國、澳洲、泰國、馬來西亞、印度、越南、印尼、菲律賓及孟加拉等10餘國，40餘位專家學者到場發表研究成果及交流討論。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，此次的台灣海洋治理國際研討會，主題設定在當前的南海情勢，以及台美海事合作，主要是針對「三安」的部分，海委會致力於維護區域的和平穩定，面對海洋霸權的挑戰，海委會堅定捍衛主權及國家安全。
管碧玲說，為了下一代能有更好的生活，為了海洋要永續發展，我們要一同向海廢宣戰，國際合作處理海廢問題已經刻不容緩，她呼籲APEC海洋及漁業工作小組各經濟體站出來，和我們一起努力，以積極行動進行海廢區域治理，一同向海廢宣戰。
管碧玲指出，海洋無國界，海洋所面臨的危機與挑戰是全球共同關注的議題，更是世界各國必須共同面對，且攜手合作處理的重要課題，未來海洋委員會將持續深化與各國合作，一同守護海洋，共同為海洋永續發展努力。