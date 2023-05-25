傳訊綠委「請賴主席放致中生路」 陳水扁出席募款餐會不回應
立法院長游錫堃今（25）日主持黨團協商，討論《選罷法》修正草案，其中在排黑條款部分，朝野黨團仍然未能達成共識，預計將在明日表決，有媒體報導指出前總統陳水扁傳訊立委，「請賴主席放致中一條生路」，若表決通過讓他對人生不抱希望，警告什麼事情都會發生，揚言「競選期間支持者抗議布條如影隨形」，而今晚出席凱達格蘭基金會募款餐會，對此不願回應，快步進入會場。
記者陳威叡／台北報導
立法院朝野黨團今日針對《選罷法》修正草案協商，在排黑條款部分，朝野黨團仍然未能達成共識，全條保留院會處理，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，各黨提出終極版本各自負責，預計在明天表決。
因修正草案攸關陳致中是否遭終身褫奪公權，陳水扁今日下午傳訊給綠委說明，明天院會表決是黨團協商版本，有關《洗錢防制法》部分是否會加放刑度，仍未可知，「請賴主席放致中一條生路。」
陳水扁表示，明天一旦表決通過，做出讓他失望的事，導致他對人生不抱希望，什麼事情都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形。而晚間陳水扁出席凱達格蘭基金會18周年感恩募款餐會，對於媒體追問皆不願多做回應，快步進入會場。