走私手法翻新！高雄關緝獲轉口櫃匿藏50萬包菸品

財政部關務署高雄關於24日過濾高風險標的時，發現1只自柬埔寨西哈努克港起運，經由高雄港預定轉口至印尼之貨櫃可疑，乃加以鎖定，今(25)日開櫃查驗，緝獲該只貨櫃匿藏50萬包菸品，市價逾3千萬元，乃加以查扣處理。
記者黃守作／高雄報導
關務署高雄關關務長陳木榮表示，近年雖受疫情影響，邊境走私手法仍不斷翻新，該關查緝關員堅守崗位，運用風險管理機制，監控高風險貨櫃，於24日過濾高風險標的時，發現1只自柬埔寨西哈努克港起運，經由高雄港預定轉口至印尼之貨櫃可疑，乃加以鎖定。
陳木榮說，當該只可疑貨櫃卸船後，查緝關員即於25日加以開櫃查核，發現櫃內滿裝「紅雙喜」等品牌菸品，核與艙單及提單所載貨名不符，因涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，乃依法查扣，經清點初估菸品數量約1000箱(50萬包)，市價逾新台幣3000萬元。
陳木榮指出，菸品健康捐及菸酒稅大幅提高後，菸品價格居高不下，尤其在特殊節日前，香菸需求甚殷，私梟為謀取暴利鋌而走險，常以轉口貨櫃調包手法，走私未稅菸品，嚴重影響國民身心健康及社會治安。
陳木榮表示，海關肩負邊境管制、查緝走私之重任，私菸查緝向為海關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，該關除加強查緝行動，防堵未稅菸品進入國境外，更呼籲民眾勇於檢舉不法走私。