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瑞穗鮮乳推超質感限定包裝6/1限時兩週開賣　讓你喝鮮奶也永續

▲響應6/1世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時兩週特別為930mL的全脂/低脂鮮奶換上原木色新衣。(圖/品牌提供)
▲響應6/1世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時兩週特別為930mL的全脂/低脂鮮奶換上原木色新衣。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

瑞穗鮮乳居然換新色了！適逢世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時推出「930mL原色瓶」，6/1-6/14上市，在全台7-ELEVEN、全聯等通路開賣！新包材不僅一樣友善環境，外型也文青有質感，愛喝鮮奶的民眾快衝！

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好喝x好拍x好環保　喝鮮奶也能為地球盡一份心力

響應6/1世界牛奶日，瑞穗鮮乳限時兩週特別為930mL的全脂/低脂鮮奶換上原木色新衣，顛覆傳統印象的「白色鮮奶盒」，在一排貨架中超顯眼，也讓不少人驚呼「好有質感」！除了外型吸睛，瑞穗鮮乳在包材的選擇上也展現了永續巧思，過去大家熟悉的白色牛奶盒紙材來源獲得保護森林生態的FSC驗證，而限定推出的「原色瓶」則採用國際趨勢的「如木包材」，如木包裝經英國碳信託驗證為一減碳包裝。兩種環保包材都是友善地球的紙材。

不只外在永續有質感，瑞穗鮮乳更是連續7年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎章，從產品的風味到品質皆嚴格把關，獲得國際評審高度肯定。

瑞穗鮮乳節能減碳與地球「一起成長」 　減少碳排等同2萬棵樹一年吸碳量

長期為友善牛隻、友善使用能源、友善環境而努力的瑞穗鮮乳，從牧場開始節能減碳，不僅帶領酪農前往以色列等乳業大國習回「牛牛水上樂園」、「乾式榨乳」等先進技術，更有許多酪農陸續導入各種變頻式設備、超過30間牧場裝設太陽能板等再生能源設備。

在乳品廠端，瑞穗鮮乳也適時汰換耗能的老舊設備，更換新型節能設備，更時時更新最符合能源效益的生產順序、產量、規格，讓每個機器都能以最友善能源的方式運作。從牧場到產線，瑞穗鮮乳不僅致力讓牛牛的生活舒適又安心，更持續努力多為環境盡份心力。

瑞穗鮮乳不只作為陪伴孩子成長茁壯的重要營養來源，也與時俱進，持續節能減碳，和世界「一起成長」，為環境帶來更好的可能。

 

▲瑞穗鮮乳限時推出「930mL原色瓶」，6/1-6/14上市。
▲瑞穗鮮乳限時推出「930mL原色瓶」，6/1-6/14上 市。(圖/品牌提供)

瑞穗鮮乳930mL原色瓶

販售通路：全台7-ELEVEN、全聯門市及部分愛買、大潤發、家樂福門市
販售時間：2023/6/1起限時兩週開賣，數量有限，售完為止
促銷活動：即日起至6/27止，於全台7-ELEVEN購買瑞穗鮮乳(全脂/低脂)930mL即贈Open Point點數8點（建議售價：NT$92）

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