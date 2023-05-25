NBA季後賽／找到封鎖Butler說明書？　塞爾提克有望再下一城

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中華民國運動賽事分析師協會資深分析師子乃花認為，「悶了三場比賽的塞爾提克，總算在G4有了個好的下半場演出，且第三節的爆發以及第四節被追分時球星的跳出，讓塞爾提克不用面對熱火最強大的決勝時刻(CLUTCH TIME)優勢。」
季後賽能走得多遠，能否見招拆招，教練的調整與球員的執行力很關鍵，前面三場皆墨的綠軍，確實在G4真正做出改變，今G5就要看熱火能否回應了，本場分析與最後推薦，將會照著這樣的脈絡走--
1. 塞爾提克在第四戰同時改善了攻防兩端的"選擇"，進攻上給予小白、柏格登更多球權，且就像"流川風打山王"一樣，運用兩人的持球，綠衫軍硬是打了些他們不熟悉的掩護戰術，當對手要多提防你更多一種的進攻模式下防守難度與區域防守的穩定就可能被破壞，而熱火防守本就靠體系，已經鑿出洞並且降低掩護助攻得分差距(G4掩護助攻後得分熱火20比2；G523比10)的塞爾提克，將因為五人都能用不同方式參與進攻而變得更具威脅。
2. 防守上，塞爾提克的改變來自於不採取包夾，Jimmy Butler雖有不受包夾下的開火權，但不同的防守者更換以及更重要的是"塞爾提克更多得讓高個子去防守JB"，還是限制了巴特勒開無雙，數據顯示錯位情況下，霍佛防守時巴特勒命中率僅27.3%、威廉斯37.5%，而願意撲上的小白是另一選，少數能壓低在50%以下的後場球員選項，當巴特勒錯位打效率不好其它球員也能更多撲防熱火外線空擋，就直接壓低了熱火效率。
3. 綠軍只要持續做好前兩點，球隊取勝可能就會大增，這時候就看熱火如何應對。這邊認為得關鍵會是中鋒阿德巴約，阿德巴約前場僅7次出手，季後賽越來越多負責掩護+減少中距離收到效果，但就像金塊橫掃莫瑞成為另一個關鍵點，阿德巴約能否找回例行賽的一些分擔得分表現很是關鍵，在這點上筆者是持相對悲觀的看法得，因為阿德可能較難真正成為真正的救贖點，中距離的機會、對手漏一拍搶到罰球的穩定度都不是莫瑞，熱火的問題有可能持續擴大。
4. 最後看看盤口部分，在塞爾提克G4找回外線下，盤口持續"義無反顧"，現階段實際金流有太多人照著"NBA歷史沒有讓三追四"來執行投注策略，輸盤的熱火將隨時有更大的買壓，但可以發現即使如此，機構給出的AI盤分仍低於實際初盤，代表著盤口對於抗衡熱火的買壓以及塞爾提克真正的競爭力都有足夠信心，本場即使目前來到8分門檻，仍要相信盤口判斷。
綜合上述，本場比賽更看好死離逃生的塞爾提克，在回歸主場下能繼續將戰局拖往第六戰，看好塞爾提克主場奪勝且跨越7.5分的讓分盤。
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