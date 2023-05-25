台中傳藝巡演烏日登場 金光布袋戲觀眾目不暇給

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今年傳統藝術巡演活動共規劃13場，自5月起在各區接力表演，場場精采。今晚是由獲得台中傑出演藝團隊的台中木偶劇團，與掌中戲演技嫻熟、台詞流暢的王金匙，帶來金光布袋戲「聖劍風雲」，可說是將傳統布袋戲結合「光影投影技術」及「科技體感體驗」，跳脫傳統演出框架，營造精彩生動聲光效果，讓鄉親們讚聲連連！
「聖劍風雲」講述「正義聯盟」領袖聖劍白陽生，與「復仇者聯盟」首腦天從吾展開的正邪之爭，由金藝獎得主王金匙，與兒子王英潔帶領的台中木偶劇團同台飆戲。王英潔是台中木偶劇團團長，自幼隨父親王金匙習藝，在戲棚下耳濡目染，練就一身好技藝，也傳承掌中戲文化，屢屢受邀演出。
今晚由兒孫陪同看戲的美鳳阿嬤說，烏日難得有藝術團體下鄉演出，她已經有40多年不曾看過表演，尤其是布袋戲，那都是年輕時的記憶。記得站下戲棚下，一邊吃東西，一邊看傳統小小的戲偶在戲棚上演出，不像現今木偶很光鮮漂亮、聲光效果很好，真是遙遠的記憶了。
文化局說明，今年傳統藝術巡演接續將於7月至12月安排演出，並於6月25日邀請唐美雲老師在葫蘆墩文化中心演講廳辦理1場薪傳百家學堂，更多活動訊息請上文化局官網 (http://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。