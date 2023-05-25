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台中傳藝巡演烏日登場 金光布袋戲觀眾目不暇給

▲台中傳藝巡演今晚在烏日玉闕朝仁宮登場，台中木偶劇團的金光布袋戲讓滿場觀眾看得目不暇給。（圖／記者柳榮俊攝，2023.5.25)
▲台中傳藝巡演今晚在烏日玉闕朝仁宮登場，台中木偶劇團的金光布袋戲讓滿場觀眾看得目不暇給。（圖／記者柳榮俊攝，2023.5.25)

記者柳榮俊/台中報導

由台中市文化局舉辦的傳統藝術巡演演出，今晚移師烏日玉闕朝仁宮，由獲得表演藝術金藝獎的王金匙，帶領台中木偶劇團演出金光布袋戲「聖劍風雲」，是一部結合傳統與光影科技的演出，精彩聲光效果，跳脫傳統框架，讓觀眾看得目不暇給。72歲美鳳阿嬤開心表示，已有40多年未曾看過布袋戲，此次演出勾起年輕時站在戲棚下看戲的美好回憶。

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文化局表示，市長盧秀燕重視傳統藝術的傳承與推廣，為讓市民可就近欣賞優質表演、均衡各區藝文量能，自109年起將傳統藝術節活動推廣至台中市山、海、屯、城各區巡迴演出，獲得市民熱烈迴響。今晚移師烏日玉闕朝仁宮廟埕演出，吸引眾多鄉親相揪看戲，場面熱絡。玉闕朝仁宮董事長林宏昭感謝文化局的安排，讓海線鄉親也能欣賞到精彩藝術表演，希望以後多多益善。

▲台中傳藝巡演烏日登場，今晚由獲得台中傑出演藝團隊的台中木偶劇團演出聖劍風雲，吸引滿場觀眾。（圖／記者柳榮俊攝，2023.5.25)
▲台中傳藝巡演烏日登場，今晚由獲得台中傑出演藝團隊的台中木偶劇團演出聖劍風雲，吸引滿場觀眾。（圖／記者柳榮俊攝，2023.5.25)
今年傳統藝術巡演活動共規劃13場，自5月起在各區接力表演，場場精采。今晚是由獲得台中傑出演藝團隊的台中木偶劇團，與掌中戲演技嫻熟、台詞流暢的王金匙，帶來金光布袋戲「聖劍風雲」，可說是將傳統布袋戲結合「光影投影技術」及「科技體感體驗」，跳脫傳統演出框架，營造精彩生動聲光效果，讓鄉親們讚聲連連！

「聖劍風雲」講述「正義聯盟」領袖聖劍白陽生，與「復仇者聯盟」首腦天從吾展開的正邪之爭，由金藝獎得主王金匙，與兒子王英潔帶領的台中木偶劇團同台飆戲。王英潔是台中木偶劇團團長，自幼隨父親王金匙習藝，在戲棚下耳濡目染，練就一身好技藝，也傳承掌中戲文化，屢屢受邀演出。

今晚由兒孫陪同看戲的美鳳阿嬤說，烏日難得有藝術團體下鄉演出，她已經有40多年不曾看過表演，尤其是布袋戲，那都是年輕時的記憶。記得站下戲棚下，一邊吃東西，一邊看傳統小小的戲偶在戲棚上演出，不像現今木偶很光鮮漂亮、聲光效果很好，真是遙遠的記憶了。

文化局說明，今年傳統藝術巡演接續將於7月至12月安排演出，並於6月25日邀請唐美雲老師在葫蘆墩文化中心演講廳辦理1場薪傳百家學堂，更多活動訊息請上文化局官網 (http://www.culture.taichung.gov.tw/)查詢。



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