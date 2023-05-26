拒絕補習的小子！高三生吳承翰自學Coding　蘋果買單邀赴WWDC

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得獎作品：柯爾文彈奏音樂
回憶起得獎作品的開發過程，吳承翰笑說，從決定參加Swift Student Challenge到交件，僅花了20天就完成，但其中為了某個手勢甚至拍了上百張照片，一直到最後一天，還找了10位同學進行測試，交件前20分鐘都還修正，對於作品的完成度，絲毫不敢鬆懈。
吳承翰得獎的作品是一套透過柯爾文的7個手勢，搭配電腦鏡頭來彈奏音樂，7個手勢就代表7個音階，可以幫助小孩子在學習音樂的過程中，透過肢體語言去體驗聲音的高低。開發動機是因為學校曾經介紹過一款特殊樂器叫「特雷門」，是經由手勢來控制音頻、音量。再加上吳承翰從小就學習鋼琴，自己的學習記憶裡有「柯爾文」的存在，因此開始著手這套程式。
整套作品共有3個關卡，第一關使用者必須先透過視訊鏡頭學習「柯爾文」7個手勢代表的7個音階。第二關是搭配左手比數字來確認音域。最後一關就是左右手結合自由的用手是彈奏音樂。
台灣唯一獲獎的學生開發者
成為今年Swift Student Challenge 台灣唯一的獲獎者，吳承翰雖然才高三，但接觸程式開發的經歷從小學開始說起，「小學五年的時候，學校資訊課有上過Scratch，是一種採用拖拉積木的方式，讓螢幕出現動畫，當時覺得很有趣，但覺得太像玩具，一直到國二才開始自學Coding。」
吳承翰18歲之前就成功在App Store上架第一款App 《Scholarium：為學生打造的提醒事項》，該款App主要是用來幫助學生紀錄作業、交換情報，同時還有進度條的設計，直觀的讓用戶知道還有多少時間可以完成作業。同時也幫自己的高中明倫高中開發《MLSH》App，提供像是天氣、交通、公布欄等等資訊。他也允諾，在能力允許的範圍之下，非常願意幫《MLSH》這套自己開發出來的軟體持續更新優化。
拒絕補習！想把時間花在自學Coding
學習程式語言需要長時間的使用電腦，也曾被家人沒收過電腦，但沒澆熄它對程式語言的熱情，不走常規道路的他，從國中就明確知道自己的興趣，同學還在補習班度過，他國小畢業後就成為了「拒絕補習」的小子，當然也被家人要求過，但在他強力的抗爭，同時用分數來證明沒有補習一樣可以考得好。問他不想補習的原因？「補習班會花大量的時間複習、考試，我真的沒有興趣，我比較想要花時間在Coding上，這才是我未來要走的路。」