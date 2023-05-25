PLG／卡拉曼、陳振傑回主場皆爆發　賴總：不服輸是夢想家的風格

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除了卡拉曼之外，夢想家其他球員此役也都有出色發揮，大洋將吉爾貝克得到29分14籃板，陳振傑攻下22分，林俊吉10分4助攻。國王方面以楊敬敏的24分為最佳，曼尼高13分8籃板6助攻5抄截。
對於球隊這一場的反彈，球隊主帥賴柏霖表示回家的感覺真的很棒，「熟悉的場地和籃框，我賽前跟球員說一場一場來，不給他們太大壓力。今天球隊各項數據都比對方好，最終也順利贏球。不服輸就是我們的風格，被逼到絕境就是要反咬一口。」
而卡拉曼則表達自己對於自家球隊的喜愛，「我們在主場展現了強悍的精神和個性，今天這場比賽大家打出高強度的對抗，我們沒有退縮、我們團結在一起，知道一定能贏球，下半場也繼續保持住拚戰精神，最終贏得比賽。」
今晚寫下職籃生涯新高的陳振傑，賽後靦腆的笑說，自己就是按照之前準備的方式，上場做好自己的工作，但在投進第一球之後，似乎找到了投籃感覺，狀態越來越好，也認為回到主場對於自己的表現有加成的作用。
「我上場就是維持不放棄的精神，用盡全力去拚、用100%的精力去拚每一場球，抱著這個心態試圖拿下這場比賽。」陳振傑在這個系列賽的效率不錯，今天增加上場時間後也增加自己的產出，或許在第4戰會有更吃重演出。