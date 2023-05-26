賴清德憶搭「開口笑」抵金門　宋心濂料羅灣訓話4小時

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德在影片中表示，他先到衛生勤務學校受訓2個月，準備抽籤下部隊，「籤抽出來的時候，現場還沒有抽籤的人都鼓掌，感謝我，因為我抽到二八四師，部隊在金門」。他抽中的金門二八四部隊為俗稱「金馬獎」的外島籤。
賴清德笑說，他從高雄壽山搭乘開口笑（戰車登陸艦）20多小時前往金門料羅灣，在全船人員暈船吐慘情況下，展開軍旅生涯。
賴清德表示，好不容易上岸後，所有官兵見到時任指揮官宋心濂都立正站好，而宋心濂也開始訓話，「他就一直在講，你知道他前後講了多少小時嗎？4個小時。」
當時在南雄獅第5步兵營擔任衛生排排長的賴清德，除負責部隊醫療工作，也肩負太武山駐軍醫療工作。
賴清德提及印象深刻經驗，在一次夜行軍時，發現原本健壯的連長走路搖晃，得知對方煩惱感冒症狀久病不癒，賴清德便規定連長天天曬太陽，且為每天早上10時到11時曬滿1小時，因軍紮坑道才造成身體不適，果然兩週後連長經過充分休息，病症自然好轉。
此外，賴清德也回憶，他隸屬的步5營被抽中要衛生裝備檢查，他與同袍努力整理，最終獲得陸軍指揮部「零缺點」高評價，而退伍時，還獲得宋心濂頒發的「防區十大優秀軍官」肯定。（編輯：謝佳珍）1120525