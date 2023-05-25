桃園閩南文化節自製大戲 「鬥陣III」7/1起熱鬧登場
桃園閩南文化節的系列活動中，其中自製「鬥陣」系列表演活動，自2019年的「鬥陣Ⅰ」、2022年的「鬥陣Ⅱ」，是一齣以桃園重要信仰和民間傳奇為創作的自製大戲，已成為桃園亮點品牌。今年適逢桃園南崁登上大航海時代舞台380周年，「鬥陣Ⅲ」別具歷史上的重要意義，表演結合傳統、創意、跨界、年輕、數位科技等多面向元素。預計今年7月1、2日晚上，各路藝陣團隊將齊聚桃園區新永和市場旁停車場熱鬧登場。
記者李春台／桃園報導
桃園市文化局表示，這次「鬥陣Ⅲ」的超強製作團隊有藝術總監-民俗專家林茂賢、節目監製-寶島神很大首任節目總監謝岳龍、總導演-戊己劇團團長鄭子墉、執行導演、舞台總監-藝想台灣劇團團長韓秉融以及編劇-資深舞台劇、電視劇編劇陳佩吟。此次由兩大劇團團長共同策劃，融合陣頭、武術、特技等元素，以征戰過中國、德國、荷蘭、紐約等國際舞台的格局，精心為桃園量身締造出具有文化深度、專業藝術與國際級的舞台表演。
文化局強調，這次演出邀請在地景福宮、大溪民俗技藝協進會、國立體育大學、五洲桃興閣掌中劇團、桃聯廣澤會館等團隊，另邀請專業藝人許效舜、柯大堡，以及其他國際知名藝陣團隊－戊己劇團、藝想台灣劇團、大甲鎮瀾宮福德彌勒團、即將成真火舞團、退儀邦、臺北武安金獅團、臺灣特技團等，各路好手共聚桃園，超過百人參與演出，且看編導團隊如何巧妙安排，為觀眾帶來耳目一新的史詩型鉅獻。
文化局表示，秉持越在地、越國際的理念，「鬥陣Ⅲ」演出腳本以桃園民間傳說，以及大航海時代、移民開發史等，虛實交織的故事軸線進行延伸發想。7/1(六)、7/2(日)晚間7時各路藝陣團隊齊聚桃園新永和市場旁停車場，使出看家本領對尬，劇情高潮起伏，帶給觀眾難得一見的聲光震撼! 讓內行看門道，外行也能看熱鬧！