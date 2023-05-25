柯文哲參選總統　揚言打破政治對立

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對於柯文哲選舉主軸，林富男認為，其聚焦於推動社會公義和提升國家治理，顯示出柯文哲對台灣社會多元發展的認識與尊重。他強調，柯文哲需要明確策略，特別是如何確立共榮社會實現的路徑，以及國家治理的改革。他也認為實現柯文哲的創新思維以及對台灣未來的獨特願景，需要強大的領導力及卓越的政策智慧。
至於政黨和解，林富男表示，柯文哲期望能夠跳脫台灣長期政黨對立，尋找跨越黨派的共識，以實現真正政黨和解。他承認這是一大挑戰，但他相信柯文哲有能力獲得各方支持，建立聯合政府。
其實柯文哲擔任台北市8年市長，所任用的局處首長都來自於各個不同政黨不分顏色，只要是人才、專業又不貪污，就有可能被選用。林富男認為這就是聯合政府、共同施政最好的典範。
另外，就是柯文哲對兩岸和平的期待。林富男表示，柯文哲在保護台灣利益的同時，希望尋找兩岸和平共處的可能性。他強調柯文哲需要有明確戰略來面對複雜的兩岸關係與台灣內部政黨糾葛，以及以實際行動證明他的開放思維，並展示出能夠超越傳統政黨體系的領導力。
對於柯文哲的媒體策略林富男也給予認可並認為，柯文哲需要有效地運用媒體來傳達他的政策立場，並對公眾的疑問和關切提供回應。他建議柯文哲應該到中南部 long stay，重視濁水溪以南民眾的生活困頓，並參與更多的公眾活動，如到中南部及偏鄉、原住民部落居住在農漁民勞工及中小企業主的家裡，徹底了解基層民眾實際生活狀況。也可選擇座談和公眾講座，說明政策如何落實和聆聽公眾意見。柯P是一位著名的重症外科醫生，只要他看到實際的狀況，相信他就有能力提出解決的辦法。
對於，如何擴大影響力，林富男表示，台灣民眾黨需要建立廣泛的政治聯盟，特別是理念相同、價值觀一致以及中立又有相似政策立場的政黨和組織。他認為柯文哲應該利用其政策理念和個人魅力，吸引這些政黨及團體的支持，並與他們共同努力實現政黨和解與社會和諧，實現台灣價值。
針對柯文哲展現了現實主義與理想主義的政治思維，主張以三和「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」為主軸。他又以實際行動力表現他「財政紀律、勤勞、肯做事、不貪污」的作為。林富男強調，柯文哲被認同很大程度上取決於他ㄧ路走來「不虛偽很真實」的形象。
之後如何將這三大主軸轉化為具體、可執行的政策，以及柯文哲如何有效地與公眾、媒體，和其他政黨團體進行溝通和合作。面對未來，林富男相信柯文哲有能力將其理念轉化為具體且可執行的政策。