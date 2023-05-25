如此母親！與男友出遊３天　獨留1歲幼女餓死家中

我是廣告 請繼續往下閱讀
判決書還指出，本案因女嬰未按時接種疫苗，經桃園市蘆竹區衛生所護理師詢問女嬰祖母，祖母聲稱女嬰係由生母王女照顧，護理師轉而向王女確認，但王女又推稱是由祖母照顧，二人說法顯有出入，因此於2022年2月24日通報警方協尋兒童，經由警方報請檢察官指揮偵辦，警方原本只是單純懷疑女嬰為失蹤人口，將尋找女嬰下落列為追查重點，王女則主動於2022年7月27日向警方自首，坦承女嬰已死亡一事，警方始獲上情，報請檢方相驗。
桃園地院審理時，王女坦承犯行，但辯稱始終都一直獨自照顧女兒，即便有事沒帶在身邊，也會請人幫忙照顧；其辯護人亦辯稱，被告王女幼時缺乏雙親照顧關懷，從小獨自生活，成長過程充滿坎坷與創傷，生下女嬰不後，丈夫入獄服刑，更對王女提出離婚請求，導致頓失經濟支持，遭受精神上打擊，身心俱疲且不堪負荷，才導致本件憾事發生。
法官審酌，辯護人雖請求給予被告緩刑之機會，惟本案宣告刑已逾2年，與刑法第74條第1項所定得為緩刑宣告之要件不符，自不得為緩刑之宣告，法院合議庭依遺棄致死罪判決王女5年有期徒刑，本案還可上訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110