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《小美人魚》試鏡過程公開！導演遭爆迷上「愛麗兒」：當眾落淚

▲《小美人魚》導演勞勃馬歇爾，被「愛麗兒」海莉貝利試鏡時的歌聲迷上感動落淚。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》導演勞勃馬歇爾，被「愛麗兒」海莉貝利試鏡時的歌聲迷上感動落淚。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/綜合報導

迪士尼真人版電影《小美人魚》，昨（25）日搶先全美在台上映，台灣許多影迷一早就衝到電影院搶看，在網路上分享觀影心得。而導演勞勃馬歇爾也在受訪時公開「試鏡過程」，還被製片約翰德盧卡爆料：「他聽到海莉貝利唱歌當場流淚」。

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▲《小美人魚》導演勞勃馬歇爾公開試鏡過程。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》導演勞勃馬歇爾公開試鏡過程。（圖／迪士尼）
《小美人魚》真人版電影在確定開拍後，選角過程受到外界大量關注，女主角「愛麗兒」由非裔美國人海莉貝利主演，與過往迪士尼動畫《小美人魚》的愛麗兒外型截然不同，因而爆發爭議。

▲《小美人魚》500隻生物海底狂歡場景，耗時2年才製作完成。（圖／翻攝自迪士尼影業YouTube）
▲《小美人魚》主角愛麗兒由海莉貝利飾演，因而爆發選角爭議。（圖／翻攝自迪士尼影業YouTube）
根據《The Hollywood Reporter》報導，導演勞勃馬歇爾、製片約翰德盧卡在受訪時透露當初的「試鏡過程」，被問到是否第一次看見海莉貝利試鏡時，就立刻收工去吃午餐了？兩人先是笑了笑，接著製片約翰德盧卡爆料，導演試鏡時聽見海莉貝利唱歌就流淚了！他心想：「喔！他被迷住了。」

▲《小美人魚》海莉貝利（右）飾演愛麗兒，與飾演亞力克王子的喬納霍爾金（右）共同出席電影活動。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》海莉貝利（右）飾演愛麗兒，與飾演亞力克王子的喬納霍爾金（左）共同出席電影活動。（圖／迪士尼）
兩人都難以置信，在電影《小美人魚》第一個面試的人選海莉貝利能力這麼強，於是繼續面試數百名女性演員、歌手等人；導演勞勃馬歇爾強調，他們看到了每個種族的試鏡者，並沒有特別安排「有色人種」的試鏡流程內容，海莉貝利會獲選是因為她將選人標準提高，並且沒有人能超越她。

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