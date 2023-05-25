PLG／G3首節就被夢想家打爆　萊恩：我們今晚的侵略性不如對手

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賽後萊恩表示，對方打出了「輸球就要回家」的那種絕望感，而自己的球隊沒能給予等量的回應，「他們就是全方位的把我們打爆了，一拳一拳的將我們給擊潰。」
萊恩認為球隊這一場侵略性確實不如夢想家，讓對手打得太舒適，執行面不夠理想。在2:0聽牌的局面下，來到滿場敵對球迷鼓譟下的客場，今天注定會是很難打的一場比賽。
楊敬敏認為輸球不見得是壞事，「季後賽就是這樣，不可能一直很順利的晉級到下一輪。夢想家此役準備比我們更充足，確實在比賽內容上，我們沒有對方好。不過這只也是一場比賽，要盡快去修正。」
至於首節就陷入大比分的落後，楊敬敏則說：「每一個球員肯定想要很順利地去開局，想從好的方向去前進，但是每次都能如願。今天的比賽也給了我們更多警惕，看怎麼做能去解決問題。」
國王今年從季中開始只用雙洋將應戰，今天牧倫斯這樣的情況，也讓他們無法有輪替的人選。這是否影響到到了球隊表現？萊恩表示，自己沒有多去想這些事情，因為木已成舟，抱怨也沒有意義。
而球隊中鋒戴維斯則稱，「我不認為這是很大的問題，可能最一開始我們有遇到一些輪替上的問題，但現在就是要用現有陣容去磨合，在客場去將比賽拿下來。」楊敬敏認為沒能補充洋將有好有壞，「因為你也必須考慮到磨合問題，新加入的球員也不一定能很好的融入我們。」