樂天女孩韓國女神李多慧首度開球！就在6月22日派網Pionex品牌日

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樂天桃猿「辣年糕趴」，顧名思義，就是要把韓國文化跟相關職棒元素帶來全猿主場，今年加入樂天的「大勢女孩」李多慧當然也是主角，全猿主場會出現哪些韓國美食或球隊啦啦隊呢？而李多慧又會帶來哪些表演？相信都令人期待！
此外，身為台灣投資人首選的加密貨幣交易平台，派網為樂天桃猿的 2023 獨家Web3贊助商，攜手全台十號隊友為樂天桃猿應援，在品牌冠名的辣年糕趴中也會帶給球迷更多驚喜。十號隊友跟著派網投就對了！
於2019年6月成立的派網，是全球首家引入AI交易機器人的加密貨幣交易平台，讓不少投資人可以輕鬆了解獲利技巧跟原則，甚至可以設定金額，讓機器人自動幫忙「盯盤」，透過派網品牌日合作，球迷也可以體驗到安全無虞的投資方式。派網天地單更是交易機器人裡面最具智慧與便利的工具，提供多種網格參數設定，是用戶投資首選！
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