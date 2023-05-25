台南Josh遭家暴上法院！調解委員勸「吵架難免」　他氣到差點走人

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Josh聽到當下覺得有些不太舒服，但調解過程還是持續進行「後來我們跟調解委員講，在事件中我身體有受傷，並且家裡遭到嚴重破壞」，沒想到該調解委員聽完卻開始說教「夫妻吵架難免嘛，我也被我老婆打過啊，家裡的東西也有被破壞過，我都沒有還手喔，你要跟對方結婚，要經營婚姻關係就是這樣嘛」，此話一出，讓Josh差點氣到直接離開現場，但還是忍下來，並當場向調解委員表示「你這個講法是不對的，為什麼會認為要經營婚姻關係，被打或是東西被破壞都是要忍受的？」
最後台南Josh也感嘆「這個調解委員的言論跟語氣真的讓我感受很不舒服，他一直都是一種你也有錯，你太小題大作的那種感覺。我沒有想到法院的調解委員，甚至他本身還是律師，竟然對於家庭暴力或是說親密關係暴力有這麼輕視的態度。」
完整遭遇曝光立刻引爆關注，台大教授葉丙成也留言表示「應該給他們看影片才知道沒他們想的那麼簡單」；其餘網友也紛紛搖頭「現在調解委員，好像在衝KPI績效一樣，都會一直叫被害方 和解 不要拖」、「調解委員只關心自己的調解成功率而已，根本不關心調解的事情本身」、「調解委員素質參差不齊，有時覺得這根本是挑釁委員」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110