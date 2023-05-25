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疫後表藝市場轉變！兩廳院：年輕客群增　漫才、脫口秀銷售亮眼

▲國家兩廳院今（25）日發布OPENTIX兩廳院文化生活統計，2022年表演藝術市場的年輕客群增加，漫才、脫口秀銷售亮眼。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.25）
▲國家兩廳院今（25）日發布OPENTIX兩廳院文化生活統計，2022年表演藝術市場的年輕客群增加，漫才、脫口秀銷售亮眼。（圖／記者李琦瑋攝，2023.05.25）

記者李琦瑋／台北報導

2022年下半年疫情趨緩，消費風氣也逐步回溫，國家兩廳院今（25）日發布OPENTIX兩廳院文化生活統計，2022年當年度演出節目票房銷售總額達11.4億，近乎2021年6.4億的兩倍，而售票活動場次高達8,078場，售出票數達157萬張，但距離恢復2019的常態仍需時間；疫後表演藝術市場正逐漸發生變化，30歲以下年輕客群增加，中小型演出數量及票價攀升，音樂劇、漫才／脫口秀、動畫／電影音樂會等類型銷售亮眼。

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兩廳院指出，回顧OPENTIX售票平台自2021年4月上線以來，除了2020年3至5月及2021年5至9月因疫情停演跌至谷底，導致銷售起伏劇烈之外，就屬2022年全年呈現穩定成長的趨勢，尤其第4季票房金額達4.7億元，超過2019年第4季的4.1億元。

兩廳院表示，OPENTIX除了銷售表演藝術票券，亦延伸至展覽、影展、博物館、流行音樂及文創等更多元的產品內容，2022年則持續納入國際紀錄片銷售、「女性影展」、「南方影展」等中大型影展，以及「2022-2023龍崎光節：空山祭《隨風去留》」、「咒術迴戰展」等商業展覽等，非表藝節目場次數占比因此大幅提升至24%，較2019年成長約1成。

觀察2022年的消費樣貌，女性消費依然維持最大宗，占總數近7成；30歲以下的消費者則有明顯提升，30歲以下占比33%，相較2019年增加了8%；而不同年齡層的消費口味也大不相同，音樂劇的消費者以21至30歲最多，26至40歲的消費者則占表演藝術節目近5成，至於音樂類節目，以41歲以上的會員占比最高。

據OPENTIX統計，2022年音樂劇演出場次共244場，演出場域則有朝向中、小型場館發展趨勢；漫才、脫口秀節目，演出場次不僅從2019年的79場成長到2022年的155場，售出票數由1.4萬成長至10.1萬，等同消費人次擴大10倍之多，其中面白大丈夫《職男人生》系列節目於國內各地進行巡演，演出場域從小型場館逐步邁向中型、大型場館，並在現代戲劇排行榜前10名中就攻佔了5名；狂美交響管樂團《宮崎駿動畫配樂》、《璀璨經典百老匯》等音樂節目穩坐2022年音樂節目票房第1名及第3名。

兩廳院藝術總監劉怡汝分析，大家在疫情期間太壓抑，因此疫情之後，比較沒壓力的演出一定會受到歡迎，對於音樂劇、漫才／脫口秀、動畫／電影音樂等銷售有所成長並不意外，這些演出也是年輕人接觸表演藝術很好的「敲門磚」；整體而言，2022年演出場次數達8,078場，其中非表演藝術節目占1,965場，表藝節目場次數為6,113場，對比疫情前2019年的6,677場，距離恢復2019的常態仍需時間，即使是到今年上半年，相關數據仍有動盪，很難確認表藝市場是否回升，至少要到今年下半年，才能從更穩定的數據看出端倪。

兩廳院指出，疫情之後，票價也呼應現實層面上漲，大型戲劇節目平均票價來到1,190元、中型節目平均票價752元、小型節目平均票價586元，皆比2019年上漲約百元左右；音樂節目漲幅則較小，大型演出平均票價雖較2019年增加百元，但中小型節目的漲幅則維持在30至50元之間，影響較小；舞蹈節目則較為特殊，不僅中小型演出數量增加，大型演出節目的平均每場售出張數、票房金額、票價及售票率皆創近4年新高。

劉怡汝說，疫情甫結束，藝術表演市場正在形成新秩序，消費型態已然不同，主要是疫情改變了許多人看表演的習慣，族群也發生變化，直到今年上半年調整狀態仍強烈，如30歲以下年輕客群增加、中小型演出數量及票價攀升，大家會從貴票區開始買起、單獨看戲的人增加了，有高達39%的單筆訂單只買一張票券，購買兩張票券的訂單則占41%，顯示看戲不再是「呼朋引伴」的選項。

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