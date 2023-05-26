清潔能源崛起　能源總署：太陽能投資將首度超越石油

侵烏後遭制裁　俄黃金仍運至阿聯中國和土耳其

▲西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，並截斷俄國傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國。（示意圖／翻攝pixabay）
▲西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，並截斷俄國傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國。（示意圖／翻攝pixabay）

中央社

（中央社倫敦25日綜合外電報導）西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，並截斷俄國傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社引用俄國海關紀錄，揭露開戰以來曾經手俄國黃金的100多家非俄企業，知名美商銀行、瑞典保安公司都上榜。

路透社報導，俄國海關紀錄紀載了去年2月22日至3月3日間近千次黃金運送的詳細資訊，揭露自西方國家抵制俄國黃金以來，曾經手俄國黃金的100多家非俄國企業名稱。

根據商業供應商提供給路透社的紀錄，表列的黃金出貨量可能未涵蓋該期間內所有的出貨量。

在許多情況下，這份紀錄只能看出涉及交易的託運人或貿易商，而非精煉商、珠寶商或投資者等實際買家。

海關紀錄顯示，俄烏戰爭爆發後、西方國家進口禁令生效前，曾有少量俄國黃金運抵英國倫敦。

去年3月和4月，美商摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank NA）曾運送72.4公斤、價值約450萬美元的黃金；瑞典保安公司魯密斯（Loomis）也曾於去年3月至6月間，運送97.4公斤、價值590萬元的黃金。這2家企業都在倫敦經營貴金屬保險櫃。

根據海關紀錄，運往摩根大通銀行及部分運往魯密斯（Loomis）的黃金，都將法國興業銀行（Societe Generale）列為收件人。

一名與法國興業銀行關係密切的消息人士表示，雖然該行無法就具體客戶事務做出回應，但任何這類性質的交易都是在俄烏戰爭前就安排好的債務清算，也可能涵蓋去年3月7日倫敦金銀市場協會（LBMA）禁止俄國黃金之前就製好的金條。

摩根大通發言人不願回應此事。

魯密斯表示，該公司不和任何受制裁方做生意、不交易受制裁的商品，也不購買或持有商品所有權，只單純替客戶運送貨物。

魯密斯也不願針對具體貨運情形作出回應，僅稱路透社引用的海關記錄似乎包含不正確的資訊，但未具體點出哪裡不正確。（譯者：張茗喧/核稿：陳政一）1120525

俄羅斯偵察機現蹤外海　日本戰鬥機緊急升空因應

習近平會俄羅斯總理：相互堅定支持彼此核心利益

芬蘭智庫：俄油收入觸底反彈　西方需添制裁動能

G7對俄羅斯擴大制裁　美國將71實體加入貿易黑名單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀