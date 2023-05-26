強打中年／中職薪資談薪牛步！還有球員沒簽約！果然獨步全球

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一位前兄弟球員說，「這跟我們以前領薪水袋沒兩樣呀！球團說你扣薪就扣薪，加薪就加薪，你沒有機會上訴啦。」
就算你幫球隊拿冠軍又怎樣，加2萬就是2萬，加5000元就是5000元，不過球團給球員的肯定，其實也很看「誠意」。
以中信兄弟吳哲源為例，球隊願意給他24萬月薪，以他原本12萬薪水，算是加了1倍，但球團說法是「你之前就已經領了激勵獎金，其實幫你加薪的金額也算合理」，但實際上球員可能不太能認同。況且以目前制度來看，資方的確比較有利。
吳哲源不但不能拒絕出賽，也一定要想辦法打出好成績，證明自己身手，等待明年是否有機會再行使仲裁資格，不過若球季中受傷或有其他因素出現，都可能會影響他的發展，不過除了他之外，其實還有球員未簽約的狀況不少，球員在未簽完約狀況還要上場比賽，其實心中也會比較不確定。
以日本職棒過去來看，沒有簽約的球員，可能無法參加春訓，或是不願意參加春訓，美國職棒也一樣，所以才有前2年李振昌沒有談完約，卻還是到屏東春訓基地受訪的事件，當時李振昌是說：「我以為不用來。」
日本職棒也有所謂的「先加薪」，也就是說，球員可以先拿到超乎他預期的薪水，但其實這是球團用心良苦，希望選手更精進球技，也是某種肯定球員的做法，中職卻好像沒有這種狀況。
我還「聽說」有球團是避免扣薪太多，避免達到「職業棒球選手契約書」第22條規定，「下一年度之報酬如未經選手同意，不得少於上一年度之報酬之70%。」 也就是不得扣薪超過30%，所以球團就從先扣薪30％後往上談，還有球團以為還沒簽約，1月薪資就可以先不給，鬧出不少笑話。
我們常說希望在國際賽要中華隊球員有好表現，但不願意正視自己的環境、球場，還有球員的培養，這些問題看起來不大，但卻可能是讓台灣棒球未來跟世界越來越遠的距離也說不定。