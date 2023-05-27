日職／樂天金鷲也有山本由伸？原來是超級大物新人內星龍

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球隊：東北樂天金鷲
出生年月日：2002年4月24日(21歳)
特色：
190公分 88公斤/右投左打
武器為由利用身高優勢，投出由上往下投的叉指快速球。並以與山本由伸投手極為相似的投球姿勢投出直球與叉指快速球。今年也拿下日職首場勝投，為本季洋聯新人，人氣投手候補。
當上職業棒球選手前
內星龍曾在高中時期模仿大谷翔平選手、達比修選手的投球姿勢，不過當時最快球速為132公里。就讀履正社高校，也是甲子園名校，他在高一下學期才從外野轉練投手。從高2開始參考山本投手的投球姿勢後一個月內球速最高增長8公里。當時，與在同間整骨院調整的山本由伸選手見面。很可惜沒有在甲子園登板過。在2020年選秀中以第六指名加入東北樂天金鷲隊。
當上職業棒球選手後
進入職棒後第二年的2022年在二軍登板15場比賽。6月以中繼投手登板後留下防禦率2.38的好成績。今年第三年也拿下生涯首勝，目前也是被球團重視的勝利投手活躍中。
目前成績(2023年5月21日現在)
| 防禦率
| 出賽數
| 勝場
| 敗場
| 投球局數
| 奪三振
| 奪三振率
| 自責分
| 被打擊率
| Ｋ／ＢＢ
| ＷＨＩＰ
| 1.38
| 12
| 1
| 1
| 13
| 12
| 8.31
| 2
| 0.152
| 6
| 0.69