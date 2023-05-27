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日職／樂天金鷲也有山本由伸？原來是超級大物新人內星龍

▲樂天金鷲內星龍選手，投球姿勢跟歐力士隊王牌山本由伸有些類似。（圖／取自內星龍IG)
▲樂天金鷲內星龍選手，投球姿勢跟歐力士隊王牌山本由伸有些類似。（圖／取自內星龍IG)

記者吳政紘/綜合報導

日職太平洋聯盟有不少好手正在崛起，歐力士隊「大谷」山下舜平大，羅德隊王牌佐佐木朗希也是值得關注的選手，這次《NOWnews》為您精選樂天金鷲的內星龍選手，他的投球姿勢，據說跟歐力士隊王牌山本由伸有些相似。

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球員：内星龍

球隊：東北樂天金鷲

出生年月日：2002年4月24日(21歳)

特色：

190公分 88公斤/右投左打

武器為由利用身高優勢，投出由上往下投的叉指快速球。並以與山本由伸投手極為相似的投球姿勢投出直球與叉指快速球。今年也拿下日職首場勝投，為本季洋聯新人，人氣投手候補。

當上職業棒球選手前

內星龍曾在高中時期模仿大谷翔平選手、達比修選手的投球姿勢，不過當時最快球速為132公里。就讀履正社高校，也是甲子園名校，他在高一下學期才從外野轉練投手。從高2開始參考山本投手的投球姿勢後一個月內球速最高增長8公里。當時，與在同間整骨院調整的山本由伸選手見面。很可惜沒有在甲子園登板過。在2020年選秀中以第六指名加入東北樂天金鷲隊。


當上職業棒球選手後

進入職棒後第二年的2022年在二軍登板15場比賽。6月以中繼投手登板後留下防禦率2.38的好成績。今年第三年也拿下生涯首勝，目前也是被球團重視的勝利投手活躍中。

目前成績(2023年5月21日現在)


防禦率

 出賽數

 勝場

 敗場

 投球局數

 奪三振

 奪三振率

 自責分

 被打擊率

 Ｋ／ＢＢ

 ＷＨＩＰ
1.38

 12

 1

 1

 13

 12

 8.31

 2

 0.152

 6

 0.69


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