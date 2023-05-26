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女友尋短！選秀歌手7天後哀悼「回憶妳的種種」　家屬：虛情假意

▲選秀歌手魏念恩女友墜樓身亡，他一個星期後發聲悼念，遭死者家屬砲轟。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲選秀歌手魏念恩女友墜樓身亡，他一個星期後發聲悼念，遭死者家屬砲轟。（圖／翻攝自魏念恩IG）

記者楊穎軒／綜合報導

香港選秀歌手魏念恩（Nathan）參加節目《全民造星5》被看好有望出道，沒想到，女友傳出因為他走紅後提出分手，5月17日墜樓身亡，魏念恩事隔7天發聲悼念「希望妳在天堂快樂」，被女方家屬痛批虛情假意。

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▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲選秀歌手魏念恩女友尋短身亡。（圖／翻攝自魏念恩IG）
據港媒報導，本月17日，一名26歲女子在葵涌石籬邨一棟電梯大樓尋短，當場沒了生命跡象，有人爆料該女就是人氣選秀歌手魏念恩的女友，稱男生認為自己已經變成「紅人」，工作太忙無暇兼顧感情，便向交往多年的死者提分手，但過程處理不當，女生罹患身心症，一時想不開，最後選擇結束生命。

▲魏念恩IG大頭照換成黑照片。（圖／翻攝自魏念恩IG）
▲魏念恩IG大頭照換成黑照片。（圖／翻攝自魏念恩IG）
魏念恩24日在IG發限時動態：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」並將頭像換成全黑圖。

有消息指出，死者過世當天，疑似有人要求她刪除在社群平台的合照，對方還一度上門跟女生理論，導致她情緒崩潰才釀成憾事，不過這些傳言都未經當事人證實，而女子家人得知魏念恩發文悼念，大為不滿，怒斥他虛情假意。

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