英國政府發布香港報告　籲廢除國安法

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今天發布的報告內容涵蓋2022年7月1日至12月31日。外交大臣柯維立（James Cleverly）在前言提到，中方持續不遵守「中英聯合聲明」，英國將持續堅定要求中國遵守聲明以及其他中方自願接受的國際義務。
根據聯合聲明，香港主權移交後，在「一國兩制」原則下，北京將確保香港的資本主義制度和生活方式維持「50年不變」，並保障香港民眾的人身、言論、集會等自由。
然而，北京持續緊縮對香港的控制，並自2020年起強行實施港區「國家安全法」；近期更著手大幅減少區議會的民選席次，以及修訂「法律執業者條例」，要求不具本地全面執業資格的海外律師必須事先申請並獲特首批准，才有資格參與國家安全相關案件，且特首有權隨時改變決定。
柯維立指出，曾在今年2月的聯合國人權理事會會議強調，港府利用國安法和過時的「煽動罪」迫害反對政府的民眾，且刻意針對知名民主運動人士、記者和政治人物，逼迫他們噤聲、損害他們的名譽，「遭（港府）羈押的雙重國籍英國公民黎智英就是一個例子」。
柯維立表示，本月稍早他曾向應邀赴英出席英王查爾斯三世（King Charles III）加冕典禮的中國國家副主席韓正提到黎智英案，英國政府「最高層」也曾向港府表達對黎智英案的關切。
報告前言也觸及中方常態性地濫用審前羈押制度。柯維立指出，黎智英、2020年香港民主派初選大搜捕行動起訴的47人、「立場新聞」數名記者及其他支持民主的港人今年將被迫依國安法受審。他們之中許多人已遭羈押超過兩年，此外還有因參與2019年抗議活動被捕的數以千計港人至今仍命運未卜、不清楚是否將面臨審判。
考量香港情勢日益嚴峻，在國會議員和維權組織強力推動下，2021年1月31日起，英國政府開放英國國民（海外）護照（BNO）持有人移民英國，且在居留5年後，有權於第6年申請成為永久居民。
不過，並非所有成功取得赴英簽證的BNO持有人最終都會前往英國或在英國居住較長一段時間。
據英國內政部統計，自2021年1月31日至2022年12月31日止，BNO赴英簽證申請總計約16萬700件，其中申請成功的有15萬3708件，實際抵達英國的則約10萬5200人。
國家統計局（ONS）今天指出，在2022年，前往英國居留的BNO持有人估計僅約5萬2000人。
港府至今不承認BNO護照，且多管齊下企圖嚇阻、「懲戒」港人利用BNO移民英國，手段包括禁止香港各金融機構允許BNO持有人提早提領退休儲金。維權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）今年4月估計，因此遭扣留的退休儲金總計恐高達22億英鎊（約合新台幣840億元）。（編輯：馮昭）1120526