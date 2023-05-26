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「瑪娃」強度達顛峰！吳德榮：今年地表最強　最新預測路徑出爐

▲中央氣象局預測，瑪娃颱風路徑潛勢預測圖，颱風中心在該時間有70%的機率進入該圓圈之內。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局預測，瑪娃颱風路徑潛勢預測圖，颱風中心在該時間有70%的機率進入該圓圈之內。（圖／中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

今年第2號颱風「瑪娃」持續增強，氣象局長鄭明典表示，目前瑪娃約在台灣東南東方2000公里海面上，開始進入颱風發展強度的高峰期，並且預估接近強度巔峰。氣象專家吳德榮指出，「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實，創下「今年地表各大洋最強」紀錄，最新預測路徑也出爐了，但目前仍有「不確定性」，需密切觀察。

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根據鄭明典預測指出，瑪娃颱風目前大約在台灣東南東方2000公里海面上，依據氣象局的強度預估，現在開始進入颱風發展強度的高峰期。不過，依據過往經驗，颱風強度應該還會振盪變化，很可能還會有眼強置換的現象。

▲瑪娃颱風目前大約在台灣東南東方2000公里海面上，颱風眼清晰，眼牆結構紮實。（圖／截取自鄭明典臉書）▲
▲瑪娃颱風目前大約在台灣東南東方2000公里海面上，颱風眼清晰，眼牆結構紮實。（圖／截取自鄭明典臉書）▲
而中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（26）日凌晨2時「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實，美國估每小時達155浬，氣象局估近中心最大風速每秒58米，皆創「今年地表各大洋最強」紀錄，打破5月14日印度洋「摩卡氣旋」的每小時140浬。

中央氣象局最新「颱風路徑潛勢預測圖」也顯示，今、明兩天「瑪娃颱風」強度仍處顛峯，預測偏西轉西北西再轉偏北進行，第4、5天不確定範圍擴大、移速減慢，為颱風轉向的特徵。

▲「瑪娃」最新各國路徑預測圖，（圖／截至Agency TC Forecast）
▲「瑪娃」最新各國路徑預測圖，路徑離台灣愈近，威脅愈大，但仍有不確定性存在。（圖／截至Agency TC Forecast）
根據最新歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在東、西兩側，路徑離台灣愈近，威脅愈大；但這是科技極限的「不確定性」，需密切觀察。

吳德榮也提醒，歐洲最新模式模擬顯示，今（26）日至下週（28）日受高壓環流影響，氣溫逐日緩升，白天暖熱如夏。今日各地晴時多雲，山區午後及花東局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；今日各地區平地氣溫：北部20至33度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至35度。週末（27、28日）各地晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。

下週一至週四（29至1日）颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。此外，週末起北部、東半部及巴士海峽，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動應注意安全。


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