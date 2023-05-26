輝達帶旺AI概念股！台積電衝上568元 台股早盤漲240點破16500點
半導體大廠輝達搭上AI熱潮，財測亮眼，股價再漲逾24%，市值逼近1兆美元，台積電美國存託憑證（ADR）買盤同樣旺盛，終場大漲12%，美股費城半導體指數終場大漲近7%。台股今（26）日早盤也在台積電等電子股領軍下，一開盤就站上16500點，大漲217.14點，隨後進一步攻上16532.87點，上漲240.87點，台積電也漲逾4%，股價最高來到568元，上漲15元，也創14個月新高，市值攀高至14.72兆元。
記者顏真真／台北報導
美股主要指數走勢分歧，道瓊工業指數終場小跌0.1%，不過，資金持續湧進AI概念族群，輝達股價再飆漲逾24%，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數分別漲近0.9%、1.7%，費城半導體指數漲幅更達6.8%，而台積電ADR買盤同樣旺盛，終場大漲12%。
台股今日早盤亦開高走高，在台積電等電子股領軍下，一開盤就攻破16500點，大漲217.14點，以16509.14點，其中半導體類股漲逾3%，電腦周邊設備、電子零組件 及資訊服務類股也都有1%以上漲幅，其中台積電盤中漲逾4%，盤中最高來到568元，AI概念股緯創漲幅更超過7%，而京元電子、信驊也漲超過5%，微星、凌群也有2%以上漲幅，廣達、精誠也漲逾1%，台股也進一步衝上16532.87點，大漲240.87點。
不過，相較電子股強勁表現，傳產及金融股走勢疲弱，其中造紙類股盤中跌逾2%，塑膠、玻璃陶瓷、觀光類股跌幅也超過1%，金融股目前也跌0.5%左右，台股大盤漲幅也收斂一度低於200點。