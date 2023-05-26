下週發海警機率高！「瑪娃」朝台灣前進 各地暴風圈侵襲機率曝
瑪娃颱風被譽為今年地表最強颱風！目前預測最快下週一（29日）發布海警，不過陸上警報機率較低，要再視瑪娃北轉的位置、幅度決定距離台灣遠近及影響程度，不過受到外圍環流影響，大台北、東半部、東北部、恆春半島會有短暫陣雨，目前氣象局也公布全台各地暴風圈侵襲機率，其中蘭嶼超過50%，其次是恆春地區。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員指出，強颱瑪娃目前中心位置在北緯 15.1 度，東經 139.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 120 公里。
以目前的潛勢路徑圖資料顯示，最快下週一發布海警，預計下週二和下週三（5月30日至5月31日）北轉時最靠近台灣，至於陸上警報要再視瑪娃北轉的位置、幅度決定，目前看來機率不高。不過受到颱風影響，下週雙北、東北部、東半部、恆春半島的地區出門要記得帶傘！
而氣象局也公布全台各地暴風圈侵襲機率，其中蘭嶼、恆春、綠島機率最高，不過當颱風逐漸靠近時，通常機率就會逐漸增高，風雨程度也會增強，但是受到地形影響，各地出現風雨的程度會有不同，不能完全以機率值高低來觀測風雨大小。