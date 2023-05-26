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瑪娃颱風強到不可思議！「陸上警報」機率曝光　路徑全球都關注

▲強颱瑪娃持續往西靠近台灣，氣象局長鄭明典指出，瑪娃颱風強度還會有振盪變化，並出現「眼牆置換」的現象。（圖／鄭明典臉書）
▲強颱瑪娃持續往西靠近台灣，氣象局長鄭明典指出，瑪娃颱風強度還會有振盪變化，並出現「眼牆置換」的現象。（圖／鄭明典臉書）

記者張志浩/綜合報導

瑪娃颱風昨（25）日重返「強颱」後，威力持續上升中，中央氣象局表示，瑪娃颱風將逐步進入最強的巔峰期，最快下週一（5/29）就有可能發布海上警報，中央氣象局局長鄭明典則表示，針對瑪娃颱風發布陸上警報的機率目前看來「非常低」，不過還有待後續觀察；此外，鄭明典提及，瑪娃颱風強度還會有振盪變化，並出現「眼牆置換」的現象，在5月有如此強的颱風算是少見，因此瑪娃也早已成為全世界的關注焦點。

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鄭明典今（26）日透過臉書分享，「瑪娃颱風接近強度巔峰，目前大約在台灣東南東方2000公里的海面上，依據氣象局颱風消息裡面的強度預估，現在開始進入颱風發展強度的高峰期。不過，依據過往經驗，颱風強度應該還會振盪變化，很可能還會有眼牆置換的現象。」

鄭明典說明，「眼牆置換」是威力較強的颱風會出現的自然變化，主要是強烈颱風因為「近中心風速」太強，在颱風眼周圍的「原眼牆」外，出現新的「眼壁」，雲系逐步移入中心後，取代舊有的內眼壁，氣象觀測上有「颱風重整」的意義，瑪娃颱風前天就曾受到北方槽線南移、垂直風切大等影響，在重整時出現眼牆置換，隨後威力增強。

▲瑪娃颱風0526凌晨2時最新路徑圖。（圖／中央氣象局提供）
▲瑪娃颱風預估在今晚或週末達到強度最巔峰，路徑上持續往西向台灣靠近，鄭明典表示，發布陸上警報機率目前「極低」。（圖／中央氣象局提供）
鄭明典指出，瑪娃颱風預估在今晚或週末達到強度最巔峰，路徑上持續往西向台灣靠近，並在下週一至下週三（5月29日至5月31日）之間在台灣東部北轉，轉向時最靠近台灣，因此最快下週一發布海上警報，陸上警報部分，由於颱風中心距離台灣應該還是有段距離，直接受暴風圈影響機率不高，因此陸上警報機率目前「極低」。

若觀測氣象局最新觀測資料，瑪娃颱風暴風圈侵襲各縣市的機率中，恆春半島46％最高，台南、高雄、台東、屏東等也有40%以上，北部、中部地區則是落在30%至39%；鄭明典提及，雖然瑪娃颱風目前威脅力不算高，但強度相當驚人，在5月出現更是少見，還需週末觀察其更明確的動向。

氣象局今（26）日早上8點，觀測瑪娃的中心位置在北緯 15.1 度，東經 139.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 120 公里。

▲瑪娃颱風最新暴風圈侵襲各縣市機率。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲瑪娃颱風最新暴風圈侵襲各縣市機率中，恆春半島46％最高，北部、中部地區則是落在30%至39%。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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