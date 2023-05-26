獨／樂天女孩遭酸「阿姨團」：快40歲還在跳 球團回應退役年齡了
台灣啦啦隊女神林襄所屬的「樂天女孩」出訪美國話題不斷，但有粉絲流出林襄、籃籃等23位樂天女孩團員年齡，發現30歲以上有9位，年紀最大的是37歲的凱莉絲、最小是19歲的熊霓，平均年齡為29歲，驚呼「啦啦隊也高齡化」，酸樂天女還是「阿姨團」，並認為「30歲就該強制退團」。對此，樂天桃猿球團正面回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT貼文「倪暄離開樂天女孩後 平均年紀小一點」，公開林襄、籃籃等23名樂天女還年齡，其中30歲以上有9位，依序是37歲的凱莉絲、36歲巫苡萱、35歲岱縈、34歲的慧慧（Vivian）與筠熹，33歲的曲曲、張語芯、彩香，以及31歲的孟潔等9人。
韓國25歲就退團？台灣網友喊「30歲強制退團」
貼文一出引發討論，紛紛留言「沒關心過 原來這麼多三十幾歲的」、「3x，我的阿嬤時代？」、「30歲就該退團」、「哇靠這麼老喔，只有1隻小我一歲」、「這什麼千歲團」、「超過30歲應該強制退團」。
「職棒啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」見了樂天女孩年齡表的網友發問，好幾位是35歲、36歲、37歲的都有，台灣職棒啦啦隊怎麼回事，「日韓應該沒這樣吧？」網友回說「問樂天阿姨團」、「超高齡社會是這樣的」、「40歲女孩兒怎麼了」、「就人才斷層阿，跟傳產一樣」、「年輕妹子在家直播就好幹嘛出來球場流汗?」、「年輕的在IG、抖音跳一跳就有錢了，誰還要賣命練舞帶氣氛」。
桃猿正面回應大齡說 表演者價值≠年齡
對於大齡批評，桃猿行銷部經理陳元凱接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，球隊並無啦啦隊年齡的限制，強調年齡不過是個數字，比起年齡，更重要的是舞台表現、個人魅力和渲染力，這些都跟年齡無關，「表演者的價值不會是用年齡來決定」。
至於網友提的「30歲強制退役」及去年以40歲之齡退役的沐妍，樂天女孩是否存在「退役年齡」？陳元凱則回應說，樂天女孩並沒有所謂的退役年齡，女孩退役的原因有很多，職涯發展和家庭因素，都可能是離職或轉職的原因。」