NBA季後賽／塞爾提克110:97主場大勝！東決追成2:3　逆轉只差2勝

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開賽不想要就此打包回家的塞爾提克，在Jayson Tatum和Marcus Smart的帶領下，打出25:11的攻勢，在首節Tatum就得到了12分，投進壓哨三分球的Derrick White則有11分，主場軍領先15分。
次節Jaylen Brown連續命中三分球，東決發揮糟糕的他，這一節成為球隊得分主力，他半場攻下全隊最多的15分，塞爾提克團隊命中11顆三分球，暫時以61:44領先。
易籃再戰後，塞爾提克依然有多名球員能夠得分，而熱火這一場在Jimmy Butler遭到嚴防的情況下，面對綠軍這樣的狀態有些無能為力，三節打完雙方仍有18分差距。
末節熱火依然沒有太多起色，進攻端面對塞爾提克的強硬碰撞沒能給出回應，防守端面對已經找回外線手感的對手也沒有太多辦法，Butler等主力球員早早坐在板凳上，球隊提前放棄這場比賽。
Butler這一場熄火，只有14分5籃板5助攻進帳，Bam Adebayo得到16分8籃板，熱火雙星這樣的表現不足以在客場贏球。塞爾提克方面，有4人得分破20，Tatum和Brown皆得到21分，White攻下24分，Samrt得到23分。
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