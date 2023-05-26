王思佳直播自稱「盤子」 粉絲怒轟她拿假包裝沒事：Cooo不解釋？
王思佳身陷拎假包疑雲，甚至家裡的愛馬仕、香奈兒精品收藏一半以上都被懷疑是假貨，即便送驗包包結果證明為真品，本人落淚強調「我的人設不需要假裝」，依然止不住質疑的聲浪。低調數日的王思佳近日復工，昨（25）日開直播與粉絲閒聊，強調沒說過瞧不起窮人、自己是貴婦，「不用扣那些有的沒有的在我身上」，還自稱是「盤子」（台語，買東西被當凱子、冤大頭）。
記者楊穎軒／綜合報導
繼14日在IG直播哭到一度無法說話，昨王思佳難得又上線分享妝髮過程，期間提到有些人覺得她「瞧不起窮人」，不懂為何那些人會這樣想，因為自己從來沒有說過那些話，也沒自稱是什麼「名媛」、「王貴婦」，反而常常自嘲是「盤子」，老是買到價格不合理的東西。
有女網友看完在Dcard以「王思佳裝沒事直播」發文，痛訴曾經是王思佳的粉絲，還繳錢加入會員，假包事件爆發後，身為消費者、支持者的她有被當傻子耍的感覺，「覺得自己怎麼會欣賞過這種人，直播一下哭說自己是受害者，一下又可以沒事開始接業配，網路上那些滿山滿谷的假貨不澄清，還有那個她說從專櫃小姐拿出來的Cooo， 都不用出來說一下嗎？道歉承認自己拿假貨很難嗎？拿出誠意和粉絲道歉是必要的吧？」