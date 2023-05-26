長榮航勤工會拒收基層員工　員工籲勞動部認定資方違法

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長榮航勤基層員工施小姐列出工會的5大罪狀，在300位基層員工聯署要加入工會以前，長榮航勤工會成立5年多，都沒有招收會員、正常運作，正副理事長都是課長級主管；長榮航勤工會早有原版入會申請書，卻拒絕提供給300位連署的基層員工，基層員工自行取得原版入會申請書後，桃園市政府勞動局和勞動部也都表態原版入會申請書有效，長榮航勤工會卻立即變更入會申請書格式，以格式不符為由，刁難連署的基層員工加入工會。
施小姐提到，連署的基層員工1月18日請桃園市政府轉交入會申請書給長榮航勤工會，長榮航勤工會竟又故意新增「章程沒有」的入會要件，要求員工再檢附在職證明才要審核，再次刁難連署的基層員工加入工會；長榮航勤工會一再刁難不讓連署的基層員工加入工會，卻不停招收自己人加入工會，今年3月還想在只有自己人加入工會的情況下，召開會員大會、辦理會員代表選舉，要剝奪基層員工運作工會的權利，由主管繼續把持調整工時、休息時間、例假日等同意權，控制職業安全衛生委員會、職工福利金委員會、舊制勞工退休金委員會、勞資會議等勞方代表推派的權利
施小姐表示，300位長榮航勤基層員工從1月初發起聯署、繳交入會申請書以來，已經過了將近半年，還有一半的人無法加入工會，工會還繼續拖延召開理事會的時間，不審核入會申請。昨天有半年前就申請入會的員工突然收到工會簡訊指「尚未收到您回覆仍有意願加入工會」，讓員工更憤怒，明明早就回覆過，工會還要裝作沒收到，再發罐頭簡訊！
周聖凱說，桃園市政府勞動局已於3月8日發文認定長榮航勤工會違反法令及章程，依工會法第43條第1項，令其停辦會員大會；員工均有加入企業工會之權利，長榮航勤工會違反自身章程說要團結基層，桃園市政府勞動局已於5月2日以工會法第37條第2項，向桃園地方法院聲請解散工會。
周聖凱指出，桃園市政府勞動局是處罰工會，但資方是否有不當勞動行為，得由勞動部不當勞動行為裁決委員會認定。長榮航勤母公司長榮航空於3月中旬派人事室工會事務組主管，前往和長榮航勤公司的主管一起處理工會事務，明顯違反工會法第35條第1項第5款「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」，應構成不當勞動行為，請勞動部公開表態，支持解散被資方霸佔的「殭屍工會」，更請勞動部盡速認定長榮航空和長榮航勤派主管介入工會運作的行為，構成不當勞動行為，協助長榮集團的工會擺脫資方的魔爪控制，不要讓台灣其他資方有樣學樣！
針對工會拒收基層員工，勞動部回應，長榮航勤工會不該有侵害員工行使團結權作為，尊重主管機關權責以及其做出的認定；針對不當勞動行為，勞動部收到申請後就會盡速認定是否違法。