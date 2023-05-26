瑪娃颱風增強中！緊急避難包裝什麼、放哪裡 一圖就看懂
中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今（26）天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西轉西進行，7級風暴風半徑280公里。瑪娃颱風逐步進入最強的巔峰期，最快下周一（29）就有可能發布海上警報。無論瑪娃是否真的會侵台，緊接而來的颱風季節，家中必備緊急避難包一定要先準備好。
記者徐銘穗/綜合報導
消防署建議，緊急避難包建議找一個重量、容易攜帶的雙肩背包，再依個人需求，放入從住家出發到避難收容場所及避難初期可能會需要用到的物品。
緊急避難包的內容物，大致建議為五大類，包含防災食物類，如水、防災食品及乾糧等易保存食物；保暖衣物類，包含暖暖包、衣服及小被等；個人醫藥用品類，包含急救箱、藥品等；重要物品類，如少許現金、證件影本等；其他工具類，如手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀等。
如果家有嬰幼兒，別忘了準備奶粉、尿布，若有毛小孩，寵物的緊急避難包內含物則建議要有，水和食物、緊急藥品和繃帶、開罐器、毯子和玩具、動物繩、您和獸醫的電話、紙巾、塑膠袋、最近的照片等。
至於準備好的緊急避難包要放哪？消防署建議，最好要放在家中門口處，方便災時使用，而且備妥後要在背包外標註更新日期，並且半年檢查一次緊急避難包，確保物品無損壞、遺漏或已過期要替換，災時才能真正發揮其功能。