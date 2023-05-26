新創地球村！InnoVEX2023匯聚22國多元創意　展現產業未來無限

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值得注意的是，今年歐洲國家館聲勢浩大，法國館4大亮點主題包含電源供應與管理、消費性電子、人機互動和資通訊安全，其中被電池領導廠商採用的快充固態微型電池技術備受矚目。
比利時法蘭德斯館率領系統整合商、區塊鍊技術、透過機器學習進行海底電纜監測運維跨領域團隊，以及比利時成長最快的矽光電半導體公司。首次以國家館形式實體參展的義大利館，展出研發首個船隻共享交易的整合查詢演算法，以及創新工地監視。
荷蘭館喊出「The Orange Accelerator」口號重磅回歸，聚焦前瞻和永續性區塊鏈領域，推動區塊鏈認證解決方案之嶄新應用。波蘭館展示建築設計軟體、顯示器保護及軟體開發等隊伍，盼運用成熟技術和成功商業模式經驗與各界新創交流。
另外，還有帶來10家新創團隊、期待更多台日合作的日本館，盼運用成熟技術及商業模式與世界交流的巴西館，還有憑藉資安技術領域享譽全球的以色列館。
除了國家館，由加速器或政府單位支持的新創團隊也相當有看頭，時代基金會（Garage+）率領從全球38國200餘家新創精選而出的37家科技新創參展，還有首度參展的遠傳加速器藉由InnoVEX促成旗下雲端及物聯網新創業者與國際新創交流。經濟部技術處TREE新創主題館響應政府「連結未來、連結全球、連結在地」三大新創發展願景，將主打科研產業創新在半導體、資安、AI、智慧生活、生技等領域的落地應用。
由台灣最新型加速器TAcc+聯合「林口新創園」、「亞灣新創園」、「陽明交通大學加速器A2T計畫」、「新竹生醫產業及育成中心」等單位，於經濟部中小企業處新創主題館共同展出智慧醫療、智慧生活、智慧製造和綠色科技等領域技。首次設立的臺南新創館以地方創生為主軸，結合小屋家文創、璞育文教協會等團隊展現產業轉型成果，展現跨領域創新應用的無限可能。
為串接台灣與全球新創生態系，InnoVEX展區亦舉辦一系列活動，由外貿協會主辦的「科技視界：2023新創未來先鋒論壇」，將於5月31日登場，除了imec.Xpand合夥人及美商中經合帶來全球投資趨勢分享外，也邀請比利時可視化解決方案領導廠商Barco、法國電池領導廠商ITEN等跨國企業的專業人士，分享AR、VR及智慧醫療、智慧家庭等領域的創意應用優勢及國際創投趨勢。
6月1日一整天的Global Demo Day活動更有來自法國、義大利、荷蘭和比利時及由歐洲復興開發銀行、遠傳新創加速器籌組的隊伍，將展現創意產業應用產品及解決方案，並與在地新創互動交流及切磋實力，拓展更多投資育成可能。