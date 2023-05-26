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im.B吸金25億案第三波偵查　處長遭聲押、女帳房重保

▲對於im.B吸金案，台北地檢署昨發動第三波偵查作為（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）
▲對於im.B吸金案，台北地檢署昨發動第三波偵查作為（圖／NOWnews資料照，社會中心翻攝）

記者潘千詩／台北報導

im.B吸金案，台北地檢署昨發動第31波偵查，指揮北機站、台北及桃園市調處兵分24路搜索，約談協理顏妙真、原始債權人等15名被告、1名證人，經專案小組漏夜偵辦，今（26）日凌晨，檢方依涉犯詐欺、銀行法等罪，聲押禁見新竹營運處長陳振中，4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別以100萬到200萬元交保，顏妙真等9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。

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其中，在檢警發動首波搜索時，顏妙真就被約談到案，並以30萬元交保且遭到境管，後來，檢方認為，顏女是im.B母公司金隆科技公司的「帳房」，負責公司金流，涉嫌重大但無羈押必要，再諭令顏女加保60萬元。

另5名原始債權人中，潘姓債權人因籌不出100萬元交保金，檢方苦等4小時，最後改諭令限制住居。

通緝犯曾耀鋒對外化名曾國緯，讓父親曾明祥主持台灣金隆科技公司，並於2015年成立不動產借貸媒合平台im.B，宣稱自己就可以當銀行家，透過P2P模式搓合，集資借錢給有需要的人，除可獲不動產抵押權外，還可定期收利息。

不過，從2021年開始，im.B開始違約、拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。

5月3日，檢警發動第一波搜索，拘提曾耀鋒和女友張淑芬、父親曾明祥等8人，曾耀鋒坦承，im.B的95％債權是假的，是重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的運作吸金。

▲台南市長黃偉哲和im.B主嫌曾耀鋒（右2）等人合照（圖／翻攝徐巧芯臉書）
▲台南市長黃偉哲和im.B主嫌曾耀鋒（右2）等人合照（圖／翻攝徐巧芯臉書）
檢警初估，im.B吸金逾25億元，逾5000人被害，曾耀鋒、女友張淑芬、父曾明祥、共犯潘志亮等4人已遭羈押禁見。另4名共犯包括顏妙真、詹皇楷等各以60萬至30萬元不等交保，並限制住居。

為查明im.B媒合投資標的債權真實性，檢調12日又有第二波約談，將先前以40萬元交保的詹皇楷拘提到案，複訊後諭令5萬元交保。25日發動第3波偵蒐行動。

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