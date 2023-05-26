im.B吸金25億案第三波偵查　處長遭聲押、女帳房重保

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另5名原始債權人中，潘姓債權人因籌不出100萬元交保金，檢方苦等4小時，最後改諭令限制住居。
通緝犯曾耀鋒對外化名曾國緯，讓父親曾明祥主持台灣金隆科技公司，並於2015年成立不動產借貸媒合平台im.B，宣稱自己就可以當銀行家，透過P2P模式搓合，集資借錢給有需要的人，除可獲不動產抵押權外，還可定期收利息。
不過，從2021年開始，im.B開始違約、拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。
5月3日，檢警發動第一波搜索，拘提曾耀鋒和女友張淑芬、父親曾明祥等8人，曾耀鋒坦承，im.B的95％債權是假的，是重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的運作吸金。
檢警初估，im.B吸金逾25億元，逾5000人被害，曾耀鋒、女友張淑芬、父曾明祥、共犯潘志亮等4人已遭羈押禁見。另4名共犯包括顏妙真、詹皇楷等各以60萬至30萬元不等交保，並限制住居。
為查明im.B媒合投資標的債權真實性，檢調12日又有第二波約談，將先前以40萬元交保的詹皇楷拘提到案，複訊後諭令5萬元交保。25日發動第3波偵蒐行動。