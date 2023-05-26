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NBA季後賽／塞爾提克奪回2勝士氣高漲　Jaylen Brown再度「放話」

▲塞爾提克G5在主場贏球，系列賽追成了2:3，球星Jaylen Brown「放話」要對手最好不要再輸。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克G5在主場贏球，系列賽追成了2:3，球星Jaylen Brown「放話」要對手最好不要再輸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

波士頓塞爾提克今(26)日以110:97擊敗邁阿密熱火，東區決賽已經追到了2:3，只要下一戰再拿下，他們就能回到主場打「搶七」。今天發揮不錯的塞爾提克前鋒Jaylen Brown也再度「放話」，展現「讓3追4」的企圖心。

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Brown在第4戰賽前，曾在受訪時氣勢十足的表示，「最好不要讓我們死裡逃生，如果我們搶下這一勝(G4)，局面將會逆轉，到時候一切都會不同。」而後塞爾提克果然拿下了G4，他也不是只有嘴上逞兇，今天自己也從糟糕的狀態中調整過來，18投9中得到21分，幫助球隊取得2連勝。

此前Brown在系列賽前3戰的有效命中率還不到4成，糟糕的出手選擇，以及一些傳球上的失誤，讓他成為眾矢之的。不過塞爾提克要想逆轉不能沒有他，今天這位球星在主場完成反彈、打出該有的身手。

現在士氣有些倒向塞爾提克這邊，Brown也用言語繼續給對手施壓：「熱火現在讓我們拿下了2場勝利，他們最好就別讓我們再贏1場。」若邁阿密G6未能拿下，搶七回到TD花園球館，戰局將對他們非常不利。

此前NBA歷史上，出現過150次3:0領先的局面，最終這些球隊無一例外的贏得系列賽最終勝利，不過其中有136支在前5戰解決戰鬥，拖進第6戰的只有14隊。

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