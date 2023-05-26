瑪娃颱風還在增強！威力直逼「尼伯特、莫蘭迪」：連火車也吹翻
「瑪娃」朝台灣方向前進，預估發布海上警報機率高，颱風眼清晰，眼牆結構紮實，被專家譽為「今年地表各大洋最強」颱風，且中央氣象局預估強度、半徑仍有增強的可能，目前近中心最大風速達每秒58公尺的恐怖數值，而2016年重創台灣的尼伯特颱風，近中心最大風速也達每秒58公尺，登陸後的17級強陣風吹毀氣象站風力塔，連汽車、火車也被吹倒，在台灣造成3死142傷，光台東就損失台幣20億元，全台農損逾11億元。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員指出，強颱瑪娃目前中心位置在北緯 15.1 度，東經 139.2 度，以每小時29公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒 73 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 120 公里。
根據氣象局資料顯示，颱風強度的劃分，是以近中心附近最大平均風速為準，分為輕、中、強烈颱風等級，強颱下限是指近中心最大風速達每秒51公尺以上。而瑪娃已遠遠超過標準達每秒58公尺，強度與2016年7月的尼伯特颱風相同、直逼同年9月莫蘭迪的中心最大風速每秒60公尺。
據悉，尼伯特颱風侵襲台灣期間近中心最大風速也達每秒58公尺，臺東最大陣風破紀錄達每秒57.2公尺（17級強陣風），氣象站風力塔遭吹毀, 街上滿目瘡痍，大量招牌、房屋碎片，連汽車、火車也被吹倒，在台灣造成3死142傷。
不過當時尼伯特於花東地區一帶登陸，接連發布海上、陸上警報，尼伯特的中心密集雲團和暴風圈籠罩全臺，而莫蘭迪也與台灣相當靠近，僅中心未登錄，從西南部擦肩而過。所幸目前瑪娃颱風雖發布海上警報機率大，不過陸警要視瑪娃北轉的位置、幅度決定，有相當大的機率提早轉彎，讓台灣免於暴風圈肆虐。